4 متاحف عسكرية تفتح أبوابها للجمهور مجانا في ذكرى نصر أكتوبر

تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، قررت القوات المسلحة فتح المزارات والمتاحف العسكرية مجانًا للجماهير اليوم، الثلاثاء السادس من أكتوبر الحالي، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

وتستعرض "الوطن" أبرز المتاحف العسكرية المفتوحة مجانًا أمام المواطنين اليوم، وهي على النحو التالي:

متحف العلمين

يقع متحف العلمين العسكري عند علامة الكيلو 105 على طريق الإسكندرية – مطروح، جنوب الطريق الساحلي، ويهدف المتحف إلى توثيق معركة العلمين من خلال عرض مجموعة من الأسلحة والمدرعات والمجسمات التي تحكي معارك العلمين والقوات التي شاركت فيها، بالإضافة إلي مجموعة هامة من خرائط سير المعارك وبعض المقتنيات الخاصة بقادة تلك الجيوش.

يقدم المتحف مجموعة من الخدمات لتوفير الراحة والمتعة للزوار وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبينها تقديم العروض المتحفية بـ4 لغات (العربية والإنجليزية والألمانية والإيطالية)، فضلًا عن تقديم مجموعة من التسهيلات التي تتيح لذوي الإعاقة الحركية سهولة الحركة داخل قاعات المتحف ومرافقه المختلفة.

متحف بورسعيد

يقع المتحف في شارع 23 يوليو أمام مستشفي مبارك العسكري بحي العرب بمدينة بورسعيد، ويهدف المتحف لتوثيق ذكرى العدوان الثلاثي على مدينة بورسعيد وشاهدًا على مدى عظمة وبطولة شعب بورسعيد الباسل في الدفاع عن أرضه.

شُيّد المتحف على مساحة 7000 متر مربع، تتكون من حديقة متحفية خصصت للعرض المتحفي المكشوف، يطل عليها المبنى الرئيسي للمتحف والذي يشتمل على قاعات العرض المتحفي بالإضافة إلي المرافق والخدمات المتحفية.

ويقدم المتحف مجموعة من الخدمات المتحفية لتوفير الراحة والمتعة للزوار وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها تقديم العروض المتحفية بـ4 لغات (العربية والإنجليزية والألمانية والإيطالية)، فضلًا عن تقديم أنشطة تتيح للزوار كفيفي البصر لمس بعض المقتنيات المتحفية المستنسخة.

بانوراما حرب أكتوبر

يقع متحف بانوراما حرب أكتوبر بشارع صلاح سالم بمدينة نصر بالقاهرة، قريبًا من محطة مترو أرض المعارضن وبجوار ستاد القاهرة الدولي، ويهدف المتحف إلى توثيق حرب أكتوبر وكشاهد حي على بطولات الشعب المصري العظيم في الدفاع عن أرضه من خلال عرض متحفي تفاعلي مميز باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة.

شُيّد المتحف على مساحة كبيرة تبلغ 31 ألف متر مربع، تتكون من ساحة مكشوفة يطل عليها المبنى الرئيسي للبانوراما الدائرية إضافة إلى مبني تحيا مصر.

ويتم تقديم العروض المتحفية بـ4 لغات (العربية والإنجليزية والألمانية والإيطالية).

المتحف الحربي القومي بالقلعة

يقع المتحف في قلعة صلاح الدين الأيوبي، شارع صلاح سالم بالقاهرة، ويعد المتحف الحربي واحدًا من أهم مزارات القلعة التي تضم (مسجد السلطان قلاوون - جامع محمد علي - قصر الجوهرة - جامع سارية الجبل - متحف الركايب - متحف الشرطة - متحف المضبوطات - متحف الآثار الإسلامية).