مشاهير وشخصيات عامة في الحملة الترويجية للقاح كورونا الصيني

منهج جديد اتبعته وزارة الصحة والسكان، لتشجيع المتطوعين للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجربة الإكلينكية للقاحين الصينيين المطورين من قبل الشركة الصينية "سينوفارم"، وهي الاستعانة بالمشاهير من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، صرح من قبل لـ"الوطن"، بأنّ الوزارة بصدد تدشين حملات إعلانية لمشاهير تشجيعا للمتطوعين، ليمر أسبوعين على تصريحه، وتنطلق الحملة الترويجية بفيديو مدته دقيقتين و33 ثانية للفنان خالد الصاوي، وهو متجها لأخذ اللقاح الصيني في مركز التطعيمات الجديدة بمركز اللقاحات الجديدة بالمصل واللقاح " فاكسيرا".

وطالب الفنان خالد الصاوي، المواطنين بالتطوع في التجربة السريرية العالمية، أملا في الوصول إلى لقاح للفيروس، كي يعود المصريين إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي كالتجمع على المقاهي وتناول الإفطار على عربات الفول.

وأنهى الصاوى الفيديو الترويجي للمشاركة في التجربة الإكلينكية، بعرض شروط التطوع وهي أن يتراوح سنه بين 18 و60 عاما، وأن يكون معافى ولم يسبق له الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن يرغب بالمشاركة في التجربة الإكلينكية عليه الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتسجيل لتحديد موعد للمشاركة، والتسجيل في التجربة لا يتطلب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر، إضافة إلى إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية للتأكد من مدى جاهزيتك لأخذ اللقاح من عدمه.

لم يمر يوم واحد على الفيديو الترويجي الخاص بالفنان خالد الصاوي، حتى أعلنت الكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان مشاركتها في التجربة السريرية للقاح الصيني، وظهرت على شاشات القنوات المختلفة وهي تتلقى الجرعة الأولى من اللقاح الصيني، تشجيعا ًللمواطنين للمشاركة في التجربة السريرية.

ودعت وزيرة الصحة، الشباب ممن ينطبق عليهم الشروط الولوج إلى الموقع الإكتروني الخاص بتسجيل المشاركة في التجربة السريرية، مرجعة سبب مشاركتها إلى رغبتها في المشاركة ضمن التجارب التضامنية التي يتضامن فيها العالم من أجل الوصول إلى لقاح مثبط للفيروس من أجل انقاذ الإنسانية.

يوم آخر مر، وظهر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في فيديو يؤكد فيه نجاح مصر في مواجهة فيروس كورونا ونجاح البرتوكول العلاجي في وصول نسبة الشفاء بين المصابين إلى 87%، داعيا المواطنين لاستكمال نجاح التجربة المصرية في المشاركة في التجربة السريرية من أجل الوصول إلى لقاح فعال وآمن لحمايتنا من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح حسني، أنّ اللقاحين الصينيين مرا بمرحلتين لاختبار الأمان والفعلية، من خلال اختباره على الخلية والحيوان وعلى الإنسان بأعداد قليلة، مؤكدا أننا في المرحلة الأخيرة لهذه التجارب.

أما أخر فيديوهات الحملة، فجاءت للفنان أحمد فهمي، وهو يتجه إلى مركز طب القطامية، للمشاركة في التجربة السريرية للقاحين الصينين، قائلاً خلال الفيديو إنّه يدعم هذه الدراسة لأجل الانسانية وأنّه قرر المشاركة في التجربة وأخذ اللقاح.

وظهر " فهمي" في الفيديو وهو يمر بمراحل التجربة من قياس الوزن والطول والضغط، وسحب عينة الدم، وأخذ مسحة لإجراء تحليل الـpcr، قائلاً إنّه جرى حقنه باللقاح منذ ربع ساعة ولا يشعر بأي أعراض جانبية، وأنّ عملية اجراء الفحوصات والحقن بالفاكسين لم تستغرق ساعة، مؤكدا أنّ الأطباء أخبروه بأنّه سيتم متابعته على مدار عام كامل.