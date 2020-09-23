"الصحة" تشجع المواطنين للمشاركة في تجربة اللقاح الصيني: حملات ومؤتمرات

10 أيام مرت على إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فتح باب التطوع للمشاركة في المرحلة الثالثة للتجربة السريرية للقاحين الصينين، المطورين من قبل شركة ساينوفارم، ورغم مرور هذا الوقت إلا أن أعداد المتطوعين لم يتخط حاجز الألف، حيث كان آخر إعلان عن أرقام المتطوعين، جاء على لسان الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة ومنسق اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صالة التحرير" يوم الأحد الماضي.

وقال إن عدد المتقدمين لاختبار لقاح كورونا وصل إلى 642 متطوعًا من بينهم 332 متطوعًا استوفوا الشروط التي حددتها الوزارة، ومن بينها عدم الإصابة بأي مرض مزمن، وذلك بعد مرور أسبوع على فتح التطوع لباب التجربة السريرية.

وأرجع مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، سبب ضعف الإقبال في الأسبوع الأول لفتح باب التطوع إلى وجود مشكلة تقنية في الموقع الإليكتروني المخصص لتسجيل المتطوعين وهو الموقع الذي حددته وزارة الصحة والسكان لتسجيل المتطوعين من خلاله وتحديد موعد لهم للتوجه إلى أحد مراكز استقبال المتطوعين الثلاثة وهم الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات " فاكسيرا" ومستشفى صدر العباسية ومعهد الكبد.

وأكد الموقع أنه تم تدارك الأمر سريعًا وحل المشكلة، ليصبح تسجيل المتطوعين أكثر سهولة، لافتًا إلى أن المتطوع في البداية يمر بكشف للقياسات الحيوية ويجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط ليدخل في التجربة السريرية ومنها ألا يقل سن المتطوع عن 18 عامًا، وألا يكون قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد من قبل، وألا يعاني من مشاكل طبية أو أمراض مزمنة، وألا تكون المرأة المتطوعة حاملًا أو تمارس الرضاعة الطبيعية وقت المشاركة خلال التجربة السريرية.

وأشار المصدر إلى أن المشكلة ليست في كثرة الإعداد وإنما في أن تكون الأعداد المتقدمة تنطبق عليها شروط المشاركة في التجربة السريرية، مؤكدًا أنه متوقع زيادة الإقبال في الفترة المقبلة.

من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الوزارة بصدد تدشين حملة إعلانية يشارك فيها مجموعة من المشاهير، لتشجيع المواطنين على المشاركة في التجربة السريرية للقاحين الصيني، لافتًا إلى أن مصر واحدة من 3 دول عربية شاركوا في التجربة السريرية وهى الإمارات والأردن والبحرين.

وأكد أن وزارة الصحة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، خلال أيام، يضم أعضاء من اللجنة العلمية، للإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالتجربة السريرية.