محاكاة لإنقاذ سيارة جرفتها السيول بـ"صناعية المنيا"

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، العرض الخاص باصطفاف جزئي لعدد من الآليات والمعدات والمركبات التي تمتلكها المحافظة، للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع مخاطر السيول المتوقعة على المحافظة، وتابع تطبيق نموذج عملي لإنقاذ سيارة نصف نقل، جرفتها مياه السيول، إلى داخل مخر سيل المنطقة الصناعية.

حضر العرض الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، سكرتير عام محافظة المنيا، والمهندس عوض حسين، رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلي، والمهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري بالمحافظة، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والجهات المعنية المشاركة في التدريب.

وقال المحافظ إن هذا التدريب نتاج سلسلة من الاجتماعات الخاصة بمراجعة خطة المحافظة الشاملة، استعداداً لموسم الشتاء القادم، ويهدف إلى محاكاة فعلية لمواقف طارئة، وسيناريو متكامل لمواجهة أزمة السيول، حال وقوعها، حيث يتم من خلاله تدريب الأفراد، والوقوف على مدى جاهزية المعدات، ومدي التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لمواجهة مثل تلك الأزمات.

وتضمن طابور العرض الآليات والمعدات والمركبات من لوادر، وقلابات، وجرارات، وسيارات شفط مياه، وكراكات، وسيارات إمدادات غذائية، وسيارات إسعاف، وسيارات الدفاع المدني، وغيرها، حيث بلغت نسبة المعدات المشاركة في التدريب 70% من إجمالي معدات المحافظة من مختلف القطاعات.

وأشار المحافظ إلى أن المنيا كانت من أولى المحافظات في إعداد تقرير مفصل حول الدروس المستفادة من السيول، التي أصابت المحافظة خلال شهر مارس الماضي، وكذلك احتياجات المحافظة لمواجهة أى سيول قادمة، حيث أوصى التقرير، الذي تم رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء، بتوفير كافة احتياجات المحافظة، بالتنسيق مع الوزارات والقطاعات المختلفة، مؤكداً أن الهدف الأساسي للدولة هو الحفاظ على المصلحة العامة، وسلامة أرواح المواطنين والمنشآت العامة.

وجه المحافظ، بضرورة مراجعة كافة شبكات صرف الأمطار، والتأكد من الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات الخاصة بكسح وسحب المياه ومدى جاهزيتها، وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار، ومجاري السيول سواء الطبيعية أو الصناعية، على أن يتم اعداد تقرير دوري يرسل لإدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة كل 15 يوم.

وأوضح المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري بالمحافظة، أن المنيا من أكثر المحافظات تعرضاً لمخاطر السيول، بحكم موقعها الجغرافي المواجه لسلسلة جبال البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه تم تجهيز وصيانة 34 مخراً للسيول، منها 12 مخراً طبيعياً، و22 صناعياً.