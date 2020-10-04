محافظ المنيا: استقبال 108 آلاف طلب للتصالح في مخالفات البناء

تابع محافظ المنيا، اللواء اسامة القاضي، اليوم الأحد، انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بمدينة المنيا، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعهم، وسداد قيمة جدية التصالح، حيث وصل إجمالي عدد الطلبات إلى 108 آلاف و153 طلب.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ، الدكتور محمد محمود أبوزيد، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية، من خلال تشكيل فرق عمل للمرور على كل مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية، عقب لقاء مجلس المحافظين الأخير، لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع الى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كافة التيسيرات التي تم الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت في تطبيق الإجراءات، وتسهيل كافة الأعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.

كما وجه المحافظ مديري المراكز التكنولوجية بتسليم نموذج "3" لرؤساء القرى وتسليمه للمواطنين في قراهم، وذلك للتخفيف عن المواطنين، ومنع الزحام والتكدس وانتظار المواطنين لساعات طويلة داخل المراكز التكنولوجية، حيث يعد نموذج 3 بمثابة شهادة من الوحدة المحلية أو المركز التابع له المواطن، بقيامه بتقديم طلب التصالح عن الأعمال المخالفة عن العقار، ويوضح أيضاً بها المستندات التي قدمها المواطن.

وأكد المحافظ على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام العطلات والاجازات الرسمية، مناشداً المواطنين المخالفين، الذين تقدموا بطلبات للتصالح، بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد رسوم جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة، وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الاجراءات، مؤكداً أن 30 أكتوبر هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء، حيث يجري استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.