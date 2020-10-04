"القوى العاملة" تعين 1540 شابا بينهم 19 من ذوي الإعاقة في القليوبية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 1540 شابًا، بينهم 19 من ذوي القدرات، منهم 8 أناثاً و11 ذكوراً، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 5040 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلاً عن توفير 468 فرصة عمل.

وأوضحت مدير المديرية إيمان السيد، أنَّ التقرير الشهري المقدم للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، تضمن إجراء المديرية قياس مستوى مهارة 1192 عاملًا على المهن المختلفة، واستخراج 1144 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 3 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و6 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن.

وأضافت أنَّ المديرية صرفت منحاً لرعاية العمالة غير المنتظمة من المسجلين بالمديرية، حيث بلغ إجمالي ما تمّ صرفه 24 ألف جنيه لـ8 عمال لرعايتهم صحياً واجتماعياً، إضافة إلى تسجيل 35 عاملا غير منتظم جديد ليصبح إجمالي ما تمّ تسجيله على المنظومة 190 ألفًا و109 عمال.

كما أجرت المديرية في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل تفتيشًا على 787 منشأة دوريًا، وأسفر عن تحرير 206 محاضر، وإجراء التفتيش على 658 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتمّ تحرير 171 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وبلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 206 شكوى تمّ تسوية 14 منها وديًا، وإحالة 91 للقضاء، وحفظ 7 شكاوى، ومازالت هناك 97 شكوى تحت البحث والدراسة.

وقالت مدير المديرية إنَّه تمّ فض إضراب واعتصام لمجموعة من العاملين بشركة "تي لاند سي"، ومجموعة شركات "كريازي"، وتمّ عودة العاملين لعملهم مرة أخرى بعد تحقيق مطالبهم، وذلك عن طريق مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.