كورونا يطارد صناعة السينما.. تأجيل Matrix 4 لديسمبر 2021

أصيبت صناعة السينما بضربة شديدة أخرى، استكمالا لسلسلة التأجيلات التي تشهدها الفترة الحالية، تم الإعلان عن ترحيل فيلم Matrix 4.

كان من المقرر طرح فيلم الخيال العلمي في الأول من أبريل 2021، ليكون موعد عرضه الجديد في 22 ديسمبر 2021.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تقوم فيه ستوديوهات هوليود بتغيير جداول إطلاق أفلامها بسبب إغلاق العديد من دور السينما بسبب جائحة كورونا.

ماتريكس من إخراج لانا واتشوسكي، والتي شاركت في كتابته مع ألكسندر هيمون، ديفيد ميتشل، ومن بطولة كيانو ريفز، كاري آن موس، جوناثان غروف.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدّى لها العالم أغلق الكثير من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام، خوفًا على سلامة صناعها.

جدير بالذكر أنَّه تمّ تأجيل عدد من المهرجانات والأحداث الفنية، بينها أوسكار، جولدن جلوب، بافتا وغيرها.

يزداد حال صناعة السينما غموضا في الفترة الحالية، ويبدو أن استقرار حالها مازال ضبابيا، حاصة بعدما تم الإعلان عن احتمالية إغلاق ثاني أكبر سلسلة سينمائية في الولايات المتحدة أبوابها مؤقتًا.

وفي بيان صدر عبر شركة Cineworld عبر موقع تويتر: " نؤكد أننا ندرس الإغلاق المؤقت لدور السينما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد".

إغلاق Cineworld، الشركة الأم لسينما Regal، يعني توقف 536 قاعة سينما عن العمل كما سيتم تعليق 127 دور السينما الخاصة بها في المملكة المتحدة.

أعلنت الشركة أنه في حال الإغلاق سيؤثر على ما يقرب من 40 ألف موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كما أنه يؤثر على 5500 موظف في المملكة المتحدة.