أبرزها حل مشاكلهم ‏ورعاية مصالحهم.. ‎12 سببا لمؤتمر الكيانات المصرية

أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن مؤتمر الكيانات المصرية، الذي عقدته في إطار التنسيق بينها وبين الكياتنات بالخارج، لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، يعد اللبنة الأولى لتوفيق أوضاعهم، وفقًا لمشروع القانون ‏الذي ‏أعدته الوزارة، والمنتظر إقراره من مجلس النواب.

وتهتم وزارة الهجرة بتلك الكيانات؛ كونها أمنا قوميا لمصر، ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة ‏الحرجة، مع حرصها على تقديم خدمات لهم، ‏وحل مشاكلهم ‏ورعاية مصالحهم‎.

وترصد النقاط التالية أسباب مؤتمر الكيانات المصرية:

1- التوافق بصورة جماعية من الكيانات المشاركة، على الأطر التنظيمية التي يضعها مقترح مشروع قانون الهجرة، مع العمل على توفير آلية لتقديم المقترحات، من خلال البريد الإلكتروني للجنة العليا للإصلاح التشريعي.

2- حث الكيانات المشاركة على نشر التوعية للمصريين بالخارج بالقوانين الداخلية، وإبراز دور مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل، في متابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة للمصريين بالخارج، وتنفيذ العقوبات داخل السجون المصرية في إطار الاتفاقيات الدولية.

3- زيادة عدد اللجان الخاصة بالأوراق الثبوتية إلى الدول التي يتواجد بها المصريين بالخارج بكثافة، والعمل على تقديم الخدمات المتعلقة بها إلكترونيا تسهيلا عليهم.

4- ضرورة إبراز دور الكيانات المصرية بالترويج للمشروعات القومية والفرص الاستثمارية، وتوجيه الاسثتمار المباشر إليها.

5- تكثيف الدعاية الإعلامية لتوعية المصريين بالخارج بحوافز ومميزات وتيسيرات قانون الاستثمار، والفرص الاستثمارية المتاحة، من خلال نشر الخريطة الاستثمارية في مصر.

6- حث القطاع المصرفي للعمل على إيجاد بدائل إلكترونية، عن إنشاء فروع لها بالخارج.

7- إيجاد آلية من خلال البنوك الوطنية لتسهيل إجراءات فتح حساب "أول مرة" للمصريين بالخارج، دون الحاجة للحضور شخصيًا.

8- ضرورة إيجاد آلية رسمية يتم من خلالها ربط أبحاث وأفكار شباب المصريين بالخارج الدارسين والمعارين إلى الجامعات خارج مصر، بمنظومة البحث العلمي؛ للاستفادة منها في شتى المجالات داخل مصر.

9- الإعلان عن الجامعات المسموح فيها الدراسة للمصريين بالخارج، والمعترف بشهادتها لدي المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي.

10- تفعيل وتعظيم دور المكاتب الثقافية بالسفارات للعمل على ربط شباب المصريين بالخارج، وخاصة أبناء الجيل الثاني والثالث بالهوية المصرية والثقافة الوطنية.

11- زيادة الرحلات المباشرة من أماكن تواجد المصريين بالخارج إلى مصر، على خطوط شركات الطيران الوطنية، وتسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني والتحول الرقمي، في مجال تكنولوجيا السياحة.

12- الاهتمام بمجال السياحة الدينية مثل مسار العائلة المقدسة، والترويج للسياحة العلاجية والميسّرة لذوي القدرات الخاصة.