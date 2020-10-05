حل مشاكل انتخابات المصريين في الخارج عبر "الهجرة" والوطنية للانتخابات

تتلقى الغرفة التى أعدتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشعب، المزعم عقدها خلال الشهر الجاري.

وذلك لمتابعة العملية الانتخابية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وللرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، وحل المشاكل التي يواجهها المصريون في الخارج اثناء انتخابات مجلس الشعب المقبلة، من خلال تخصيص ‏البريد الإلكتروني ‪ Egyexpcare2020@gmail.com‬، كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت.

يعمل فريق الوزارة على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب خارج مصر.

ووفقا للقانون، لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته واختيار المرشحين في دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددي لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.

الجدير بالذكر أن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن بدء تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة منذ يوم الأحد 27 سبتمبر والذي يستمر حتى 10 أكتوبر المقبل، ليتسنى لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد.

ويُجرى التصويت في انتخابات مجلس النواب داخل وخارج مصر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى دوائر 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، فيما تضم المرحلة الثانية دوائر 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت انطلاق المرحلة الأولى لتصويت المصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة 21 و22 و23 أكتوبر 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الموافقة 21 و22 و23 نوفمبر 2020.

كما تجرى انتخابات المرحلة الثانية بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و 5 و6 نوفمبر 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية أيام السبت والأحد والاثنين الموافقة 5 و6 و7 ديسمبر 2020.