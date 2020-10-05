تنفيذا لقرار الرئيس.. تفاصيل مبادرة وزارة الهجرة "مراكب النجاة"

عكفت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على وضع استراتيجية متكاملة تتضمن رؤية ورسالة وأهداف الوزارة لتفعيل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بحيث تتضمن توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب التعريف بسبل الهجرة الآمنة، التي تضمن كافة الحقوق القانونية، مع توفير البدائل الإيجابية، من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب، بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

يأتي هذا تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارة، بتنفيذ هذه المبادرة في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم ديسمبر 2019، وتكليفه لها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل "مراكب النجاة"؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

ونظمت وزارة الهجرة، عددا من الزيارات، كانت لـ3 محافظات (الفيوم، والبحيرة، والغربية) كمرحلة أولى للمبادرة.

المرحلة الأولي

وخلال هذه المرحلة، تفقدت الوزارة أهم القرى والمراكز المصدرة للهجرة بالمحافظات الثلاث (قرية دمو- مركز اطسا- مركز تطون)، ووقع بروتوكول تعاون بين محافظة الفيوم وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذ مشروعات في قطاع البنية الأساسية بقرية تطون بمركز إطسا، بتكلفة 16 مليون جنيه.

بالإضافة إلى عقد لقاءات تفاعلية لفريق العمل بوزارة الهجرة، مع شباب الخريجين والأسر والأمهات الرائدات الريفيات والطلاب؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

المرحلة الثانية

أما المرحلة الثانية من المبادرة، فشملت محافظة البحيرة، ونظمت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة زيارات ميدانية لأهم القرى، والمراكز المصدرة للهجرة غير الشرعية بالمحافظة (مدينة دمنهور- مركز حوش عيسي - مدينة رشيد- مركز الدلنجات - مدينة ايتاي البارود).

يأتي هذا بجانب عقد لقاءات جماهيرية مع أهالي المحافظة، وزيارة مركز حوش عيسى؛ لافتتاح أعمال تحديث مركز التطوير التكنولوجي، بمركز التدريب المهني بالبحيرة، وضخ 55 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات، بواقع 28 مليون جنيه في مجال الأشغال العامة والبنية الأساسية، والباقي في مجال التنمية المجتمعية والبشرية.

وخصصت وزارة الهجرة، 50 مليون جنيها، يقدم منها 20 مليون جنيه في المرحلة الأولى، تشمل تخصيص 10 ملايين جنيه لتمويل قروض حسنة بدون فوائد بمتوسط القرض 15 ألف جنيه، بفترة سماح 6 أشهر، وتخصيص 5 ملايين جنيه في صورة مشروعات إنتاجية، وتخصيص 5 ملايين جنيه لتمويل التدريب والتأهيل لسوق العمل.

وعقدت الوزارة لقاءات تفاعلية لفريق العمل بوزارة الهجرة مع شباب الخريجين والأمهات الرائدات الريفيات والطلاب من الأعمار التعليمية المختلفة.

المرحلة الثالثة

وشملت المرحلة الثالثة من المبادرة محافظة الغربية، وتمت زيارات ميدانية لعدد من القرى المنتجة، والأكثر احتياجا بالمحافظة (الفرستق - كفر سليمان - كتامة - شبرابلولة - كوم علي - حصة شبشير)، ونظمت دورات تدريبية تثقيفية لـ350 من الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات، ومكلفات الخدمة العامة، ضمن حملات "طرق الأبواب"، وتدريب 1000 شاب ككوادر، بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني TVET.