أخرها "لا تخافوا".. أهم رسائل "ترامب" منذ إصابته بـ"كورونا"

اعتاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيه رسائل يوميا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ أعلانه إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا، وأخرها كانت بعد خروجه من مستشفى "والتر ريد" العسكري التي مكث فيها عدة أيام لتلقى علاج كورونا.

وظهؤ "ترامب" عبر "تويتر" من خلال فيديو أعرب فيه عن شكره للطاقم الطبي بأكمله بـ"والتر ريد"، وأوضح أنه تعلم الكثير عن فيروس كورونا المستجد. وحث متابعيه على استكمال حياتهم بصورة عادية، دون الخوف من "كورونا"، موضحا مدى التقدم الذي أحدثته أمريكا في مواجهة هذا الفيروس، وأن لديهم أفضل معدات طبية وأفضل علاج. حيث قال: "لا تجعل (كورونا) يسيطر على حياتك، لاتتركه ينهي حياتك، تخلصوا من ذلك الخوف، لا تدعوا ذلك يحدث مع أفضل دولة في العالم".

وتوجه "ترامب" بالشكر لجميع مؤيديه ومحبيه، الذين ذهبوا إلى المستشفى التي مكث فيها خلال فترة تلقيه علاج كورونا، حيث كتب: "أقدر حقا كل المؤيدين والداعمين خارج المستشفى. الحقيقة، أنهم يحبون بلادنا حقا، وعلى رؤية بأننا نجعلها أعظم من أي وقت سابق".

وعلق الرئيس الأمريكي على ردود الفعل التي ظهرت بعد خروجه أمس من مستشفى "والتر ريد" لإلقاء التحية على مؤيديه خارج المستشفي، وقال في تغريده له عبر "تويتر": "يذكر أن وسائل الإعلام مستاءة من خروجي في سيارة آمنة لشكر المؤيدين والداعمين الذين وقفوا لساعات عدة وأيام، لتقديم التحية والاحترام لرئيسهم، لو لم أفعل ذلك كان الإعلام سيقول فظ".

ورغم مرضه إلا أنه كان دوما ما يحث متابعيه على التصويت في الإنتخابات من أجل مستقبل أفضل لهم. وعن استئناف حملته الانتخابية الفترة القادمة بعدما كان أضطر لتعليقها بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، قال "ترامب": " سنعود إلى مسار حملتنا قريبا. الأخبار المضللة تظهر فقط استطلاعات الرأي الوهمية".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي قد خرج أمس من مستشفى "والتر ريد"، بعد تحسن حالته، وغادر "ترامب" مرتديا الكمامة الطبية، وقبل أن يسر بضع خطوات رفع بعدها يديه بعلامة النصر، واستقل بعدها سيارة سوداء أقلته إلى طوافة "مارين وان" الرئاسية التي اتجهت نحو البيت الأبيض، وفقا لـ"سكاي نيوز".