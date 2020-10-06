لجنة من المحليات لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
01:28 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
محافظ المنيا خلال الاجتماع
قرر محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجان إدارية من الإدارات المحلية، لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات للحفاظ عليها، التي يجري تنفيذها في مختلف مراكز المحافظة.
وأمر المحافظ بتخصيص إحدى الوحدات السكنية بمشروع "مدينة العمال"، لتكون مقراً للجنة المشكلة في نطاق الوحدة المحلية لمدينة المنيا، وتتولى اللجنة رصد أي تعديات أو مخالفات تستحدث من قبل السكان، سواء كانت تعديلات في الوحدات السكنية، أو تغيير الواجهات، أو تعديات للمحلات التجارية، والإبلاغ عنها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع اللجنة العليا لتسيير وتطوير المناطق غير الآمنة، وذلك لمتابعة تسيير الأعمال بمشروعات تطوير المناطق العشوائية الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة ومسئولي صندوق تطوير العشوائيات.
ناقش الاجتماع موقف مشروع تطوير منطقة مدينة العمال، متضمناً عرض موقف إجراءات الاستلام الابتدائي وموقف التسكين النهائي للعمارات السكنية بالمشروع، وأعمال توصيل المرافق من مياه وكهرباء ورصف، والموقف التنفيذي للمسجد الجاري تنفيذه بالمشروع والذي وصل تنفيذه إلي 50%، وغيرها من البنود الخاصة بتطوير المناطق العشوائية.
وقال المحافظ انه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد تبنت الدولة خطة لتطوير العشوائيات والقضاء عليها كمناطق خطرة، والسعي لتوفير السكن الملائم للمواطنين قاطني المناطق العشوائية وتوفير كافة الخدمات الملائمة.
وأضاف أن المحافظة عملت بشكل كبير على القضاء على العشوائيات بعد عمل حصر لها، لتوفير حياه آمنة وكريمة لأبناء المحافظة، الذين يقطنون بتلك المناطق، وبذل أقصى الجهود للقضاء على أى شكل من أشكال وصور المناطق العشوائية، وإعادة تخطيط تلك المناطق من جديد، بما يليق بكرامة المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم، وتوفير الخدمات الضرورية.