لجنة من المحليات لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات بالمنيا

قرر محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجان إدارية من الإدارات المحلية، لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات للحفاظ عليها، التي يجري تنفيذها في مختلف مراكز المحافظة.

وأمر المحافظ بتخصيص إحدى الوحدات السكنية بمشروع "مدينة العمال"، لتكون مقراً للجنة المشكلة في نطاق الوحدة المحلية لمدينة المنيا، وتتولى اللجنة رصد أي تعديات أو مخالفات تستحدث من قبل السكان، سواء كانت تعديلات في الوحدات السكنية، أو تغيير الواجهات، أو تعديات للمحلات التجارية، والإبلاغ عنها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع اللجنة العليا لتسيير وتطوير المناطق غير الآمنة، وذلك لمتابعة تسيير الأعمال بمشروعات تطوير المناطق العشوائية الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة ومسئولي صندوق تطوير العشوائيات.

ناقش الاجتماع موقف مشروع تطوير منطقة مدينة العمال، متضمناً عرض موقف إجراءات الاستلام الابتدائي وموقف التسكين النهائي للعمارات السكنية بالمشروع، وأعمال توصيل المرافق من مياه وكهرباء ورصف، والموقف التنفيذي للمسجد الجاري تنفيذه بالمشروع والذي وصل تنفيذه إلي 50%، وغيرها من البنود الخاصة بتطوير المناطق العشوائية.

وقال المحافظ انه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد تبنت الدولة خطة لتطوير العشوائيات والقضاء عليها كمناطق خطرة، والسعي لتوفير السكن الملائم للمواطنين قاطني المناطق العشوائية وتوفير كافة الخدمات الملائمة.

وأضاف أن المحافظة عملت بشكل كبير على القضاء على العشوائيات بعد عمل حصر لها، لتوفير حياه آمنة وكريمة لأبناء المحافظة، الذين يقطنون بتلك المناطق، وبذل أقصى الجهود للقضاء على أى شكل من أشكال وصور المناطق العشوائية، وإعادة تخطيط تلك المناطق من جديد، بما يليق بكرامة المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم، وتوفير الخدمات الضرورية.