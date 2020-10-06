فحص 178 ألفا ضمن 100 مليون صحة للأمراض المزمنة بالمنيا

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل العمل في مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، التي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص، للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة بارتفاع نسبة السكر فى الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

أكد محافظ المنيا، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الاكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، انه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 178 ألف و108مواطنا، ممن استفادوا من الخدمات التي تقدمها المبادرة وذلك منذ انطلاقها في 18سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل "التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي" مؤكدا علي انه يتم إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانا.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومسئول المبادرة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة بواسطة 277 فريق طبي ما بين متحرك وثابت، ويتم العمل على فترتين من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً، ومن 3 عصراً وحتى 9 مساءاً طوال أيام الاسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.