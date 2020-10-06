الوطنية للتدريب تخرج 68 متدربا من مستشاري النيابة الإدارية

تشهد الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم، تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي الخاص بمستشاري هيئة النيابة الإدارية والبالغ عددهم 68 متدربًا، كمرحلة أولى ضمن خطة تدريب 915 من المُرشحين للترقية لمنصب نائب رئيس الهيئة.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة الإدارية، الذي جرى توقيعه في شهر أغسطس الماضي، والذي يهدف إلى صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاء الهيئة لمواكبة التطورات الإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري، وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

ويتضمن محتوى البرنامج مهارات القيادة الفعالة، ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي ومهارات التفاوض، إضافة لإدارة الوقت والأزمات وإدارة فرق العمل الناجحة وقيادة التغيير، فضلًا عن الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور وآداب واخلاقيات العمل، كما يسلط الضوء على استراتيجية الدولة نحو المستقبل وتطوير الإنسان المصري.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.