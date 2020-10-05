محافظ أسيوط يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة "مياه التشيكي" بحي شرق

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة المياه التشيكي بحي شرق مدينة أسيوط، اليوم، بتكلفة اجمالية 250 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 67 ألف م3/ يوم لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية التابعة لها.

وتابع المحافظ سير العمل بالمحطة ونسب التنفيذ، ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد وخطط التنمية المستدامة للنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وأيمن محروس رئيس حي شرق وعدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمحطة المياه واستمع لشرح تفصيلي عن مكونات المحطة القديمة وما تم تنفيذه من أعمال إحلال وتجديد والأعمال التى سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة لتضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة من 200لتر/ث إلى 600لتر/ث طبقاً للتوسعات والأعمال الجارية .

وأشاد المحافظ بمعدلات التنفيذ فى المحطة مؤكدا دعمه الكامل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من المشروع وفقاً للتوقيتات المحددة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار استراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة.