منزل نصفه مخالف ونصفه مرخص.. كيف تتصالح؟

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إنّ أي بناء مخالف، يحق لصاحب الشأن تقديم طلب تصالح للجهة الإدارية التابع لها، سواء حي أو مدينة في المهلة المحددة حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي، باستثناء الحالات المحظور التصالح بشأنها مثل البناء على خط التنظيم أو البناء على أملاك الدولة دون تقنين.

التصالح على الأدوار المخالفة

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّه حالة وجود منزل حاصل على ترخيص، وجرى تعليه عدد من الأدوار فيما بعد دون الحصول على ترخيص، ففي تلك الحالة يتم تقديم طلب التصالح على الأدوار المخالفة فقط مع تقديم رسم هندسي لكامل العقار، موضحا أنّه من حق صاحب الشأن أو مالك الوحدة أو العقار تقديم طلب تصالح بالمخالفة الموجودة وسداد جدية التصالح.

التقديم بصورة بطاقة الرقم القومي

وأشار إلى وجود تيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاعهم، إذ يتم قبول طلب التصالح بصورة بطاقة الرقم القومي، مع إعطاء صاحب الطلب مهلة لاستكمال الأوراق المطلوبة وبعدها لجنة الفحص والمعاينة تقرر مصير التصالح على المخالفة سواء بالقبول أو الرفض.

وشدد على أنّ عدم تقديم طلب التصالح من قبل المخالف، يؤدى لاتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفة من قطع مرافق وغرامة وإزالة.

وفي وقت سابق، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين مؤخرا، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تجري جولات على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، لمتابعة الموقف على الأرض، والاستماع للمواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق التيسيرات التي تم الإعلان عنها.

وأوضح أنّ الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين، يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.