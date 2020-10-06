البرلمان العربي يختار العسومي لرئاسة متابعة انتخابات النواب في مصر

اختار البرلمان العربي النائب الأول لرئيس البرلمان عادل عبد الرحمن العسومي لرئاسة متابعة الانتخابات المصرية والمزمع إقامتها في 24 - 25 أكتوبر الجاري لاختيار أعضاء مجلس النواب المصري الجديد.

وذكر بيان صادر عن البرلمان العربي، اليوم، أن وفد البرلمان العربي لمراقبة الانتخابات يضم عددا من أعضاء البرلمان من مختلف الدول العربية وستكون مهمة الوفد متابعة الانتخابات ورفع تقرير للجنة العليا للانتخابات حول هذه الانتخابات.

وأشار إلى مشاركة البرلمان العربي تأتي انطلاقاً من مهامه في متابعة ومراقبة الانتخابات حيث كانت له العديد من المشاركات السابقة في مراقبة الانتخابات الرئاسية والنيابية.

وأوضح البيان، أن اختيار النائب العسومي لرئاسة وفد البرلمان العربي لمراقبة الانتخابات النيابية المصرية يأتي نظراً لما يتمتع به من خبرة كبيرة في رئاسة مراقبة ومتابعة الانتخابات في مختلف الدول العربية من خلال رئاسة العديد من الوفود لمراقبة ومتابعة عدة مرات لانتخابات الرئاسة المصرية والتونسية في وقت سابق والاستفتاء على التعديلات الدستورية في بعض الدول العربية وكذلك مشاركته في رئاسة عدد من الوفود لمراقبة الانتخابات النيابية في كافة الأقطار العربية.