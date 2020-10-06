الوطنية للتدريب تستقبل الدفعة الثانية من برنامج تدريب مستشاري النيابة

تستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب الدفعة الثانية من مستشاري هيئة النيابة الإدارية، ضمن البرنامج التدريبي الذي يستهدف تدريب 915 ممن تمّ ترقيتهم من أعضاء الهيئة.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة الإدارية الذي تمّ توقيعه في شهر أغسطس الماضي، والذي يهدف إلى صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاء الهيئة لمواكبة كل التطورات الإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

وتشهد الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي الخاص بمستشاري هيئة النيابة الإدارية والبالغ عددهم 68 متدربًا.

يتضمن محتوى البرنامج مهارات القيادة الفعالة ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي ومهارات التفاوض، إضافة إلى إدارة الوقت والأزمات وإدارة فرق العمل الناجحة وقيادة التغيير، فضلًا عن الاتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور وآداب وأخلاقيات العمل، كما يسلط الضوء على استراتيجية الدولة نحو المستقبل وتطوير الإنسان المصري.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتستهدف الأكاديمية تنمية الوعي بالتحديات التي تواجهها الدولة واستراتيجيتها نحو المستقبل وتطوير الإنسان المصري وذلك لصناعة رجل دولة من طراز فريد.