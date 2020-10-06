برلمانيون يهنئون الرئيس بذكرى نصر أكتوبر: معجزة تاريخية حققها المصريون

قال محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل مجلس النواب، إنّ حرب أكتوبر 1973 معجزة تاريخية حققها المصريون، فلم يكن الجيش المصري العظيم هو البطل الوحيد فيها، لكن لعب الشعب دور محوري لم يقل أهمية عن دور الجنود على الجبهة، ليقف خلف جيشه العظيم ويخوض هو الآخر حربًا ضد الشائعات والحرب النفسية.

وأضاف النائب أنّ الحرب أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين علي إنجاز عمل جسور، يستند إلى شجاعة القرار، ودقة الإعداد والتخطيط، وبسالة الأداء والتنفيذ، ما أكد للجميع أنّ الشعب المصري ضرب أروع صور البطولة ووقف إلى جوار قواته المسلحة، كما أعطت قواتنا المسلحة درسا نموذجيا يحتذى به في فنون الحرب والقتال وإدارة المعارك من خلال التكتيك القتالي والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الرشيدة.

وتابع أنّ أبناء مصر البواسل، قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق، فسطروا أروع صفحات البطولة في ملحمة تاريخية رائعة شهد لها العالم أجمع، ما جعلها مادة للدراسة في جميع المعاهد العسكرية بالعصر الحديث.

ولفت إلى أنّ ذكريات يوم السادس من أكتوبر العاشر من رمضان، أشبه ما يكون بملحمة وطنية شارك فيها أبناء الوطن العربي الكبير، وتجلى فيها مقدرة كل الأقطار العربية على الوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن الأمن القومي العربي، فالتضامن العربي الذي ظهر بوضوح في حرب أكتوبر، دليل قاطع على بداية شعور العرب ولأول مرّة في تاريخهم المعاصر بالخطر على أمنهم القومي والاستراتيجي، لذلك توج هذا التضامن بنصر عسكري كبير فخر به الجميع.

وزاد: من أبرز نتائج الانتصار الكبير في أكتوبر أيضا، إعادة تعمير سيناء وبدء مشروعات ربطها بوادي النيل، والعمل على تحويلها إلى منطقة استراتيجية متكاملة تمثل درع مصر الشرقية.

وقال محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأبطال وصقور القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الحناوي، أنّ القوات المسلحة المصرية الباسلة حققت انتصارًا كبيرا وعظيمًا وغير مسبوق في تاريخ العسكرية العالمية في السادس من أكتوبر، على جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنّ هذا الانتصار أعاد العزة والكرامة للمصريين والعرب.

وأوضح أنّه على الرغم من مرور 47 عاما على انتصارات أكتوبر، لكن هذه الانتصارات لا تزال راسخة في عقول وقلوب المصريين، وهي السبب الرئيسي في نجاح مصر قيادة وشعبا في إفشال وإفساد المؤامرات التي ما زالت تحاك من قوى الشر والضلال والإرهاب ضد الوطن للنيل من استقرار وأمن مصر وجيشها العظيم.

ووجّه الحناوي، التحية إلى صقور أبطال الجيش البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة ونصر هذا الوطن، ولا يزالون يضحون من أجل الوطن واستقراره في حربهم الناجحة والمقدسة ضد قوى الشر والظلام والإرهاب.

وتابع أنّ مصر لن يهدأ لها بال حتى يتم تحريرها من دنس ورجس الإرهاب والإرهابيين في جميع أنحاء البلاد، خاصة أنّ التاريخ سجل انتصارات حرب أكتوبر بحروف من نور باعتبارها نقطة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر والعالم العربي.

وهنأ المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.

وأكد أنّه رغم مرور 47 عاما على هذه المناسبة التاريخية العالمية، لكن هذه الانتصارات أكدت للرأي العام المصري والعربي والعالمي، أنّ مصر لديها جيش باسل وقوي، وقادرة على حماية الوطن والشعب معا.

وتابع مسعود، أنّ الانتصارات التي حققها رجال القوات المسلحة، ستظل خالدة في تاريخنا الوطني، ومبعث فخر واعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، خاصة أنّ الانتصارات كانت من أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، وجسدت أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وتقدير كل المصريين لبواسل وصقور القوات المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات.

وقال المهندس أمين مسعود، إنّ صقور وأبطال القوات المسلحة المصرية، أكدوا في هذه الانتصارات على العدو أنّه لا تهاون أبدا مع معتد على مصر وأرضها، ولا تفريط في حبة رمل واحدة من أرض مصر الطاهرة والمقدسة، ولا تسامح في سيادتنا على أراضينا.

ووجه مسعود، تحية قلبية لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا ولا يزالون يقدمون أرواحهم فداء لمصر وشعبها في أشرف وأنبل معركة يخوضونها ضد قوى الشر والضلال والإرهاب.