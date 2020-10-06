آسر ياسين: تحية لكل جنودنا البواسل لما يقدمونه من دماء لحفظ وطننا

أحيا الفنان آسر ياسين ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، حيث نشر صورة له مع مجموعة من الأطفال أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية وهو يرتدي الزي العسكري.

وكتب ياسين، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة تويتر، كل عيد نصر أكتوبر العظيم وأنتم طيبين.. تحية لكل جنودنا البواسل وعائلاتهم وأبنائهم لما يقدمونه من دماء لحفظ سلامنا ووطننا.

وتابع، تحيا مصر، 6 أكتوبر.. حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.

آسر ياسين عن دوره في "الاختيار": فخور بالمسلسل وبحبه جدا

كشف الفنان آسر ياسين في وقت سابق عن كواليس دوره في مسلسل "الاختيار"، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، قائلا: "الاختيار كعمل بحبه جدًا وبحترمه جدًا وشايف المفروض يبقى عندنا أعمال كتير".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، "الناس المختصين اللي معانا سواء من الجيش أو الجهاز أو القوات المسلحة فاهمين عاوزين يعملوا إيه، وفاهمين الترجمة بتاعت دة سينمائيًا أو دراميًا عاملة إزاي، كانوا مهتمين جدًا معانا حتى في الهزار اللي هو بين الشخصية اللي بعملها "علي" و"منسي".

وتابع: "إحنا سألناهم عن جملة (هي سنة رابعة دي ورانا ورانا) وقالونا الحاجات اللي تتفهم عندهم، وده اللي عاوزين نفهمه بعد كدة للناس الهزار الميري بيبقى عامل إزاي، فخور بالعمل اللي زي ده وبحبه جدًا، وأول مرة كنت أشتغل مع المخرج بيتر ميمي".

يذكر أن مسلسل الاختيار قد تناول قصة حياة شهيد الصاعقة أحمد منسي، الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017، وجسد دوره الفنان أمير كرارة، وشارك في البطولة كل من دينا فؤاد، مها نصار، أحمد فؤاد سليم، ضياء عبدالخالق، عابد عناني، محمود حافظ وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.