اعترافات قاتلة مهندس أكتوبر: ملقتش شغل علشان تخينة واتجوزت عرفي على جوزي

تفاصيل جديدة كشفتها جهات التحقيق، في جريمة قتل مهندس بـ28 طعنه داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، المتهم فيها سيدتين بعد قضاء ليلة حمراء مع المجني عليه، اعتادتا الزواج العرفي من راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية، إذ تبين أن المتهمة الرئيسية تدعى "إبتسام"، تبلغ من العمر 36 عاما، أرملة ولديها 3 أطفال، وصديقتها متزوجة ولديها 4 أطفال، وأنهما تقابلا مع القتيل بالصدفة أسفل كوبري المريوطية بشارع الهرم، واتفقا على قضاء سهرة حمراء في شقته.

ابتسام التي لجأت العمل في الملاهي الليلية، بعد وفاة زوجها وفشلها في العمل بالشركات الخاصة، حكت في اعترافتها، بداية رحلتها في طريق المحرمات، قائلة: "تعرفت على صديقتي وبدأت القصة، تزوجت عرفيا مرة أو اثنين من راغبي المتعة، وكنت باخد ما بين 2000 إلى 5 آلاف جنيه، مقابل كل زيجة ولمدة أيام معدودة".

وعن مهندس أكتوبر، كشفت المتهمة الرئيسية كواليس الجريمة، أمام اللواء مدحت فارس مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد علاء فتحي رئيس قطاع مباحث أكتوبر والشيخ زايد، إذ اتفقت مع صديقتها "نادية"، يوم الجريمة على العمل بإحدي الملاهي الليلة الشهيرة، تمتلكها فنانة معروفه بالوسط الفني، وفوجئت أنهم رفضوا دخولهما الملهي بسبب زيادة وزنهما، موضحة "إحنا جسمنا مش مناسب للريكلام"، فغادرتا الملهي الكائن بشارع الهرم، وعقب سيرهما فى الشارع تقابلا مع القتيل، وكان يقود سيارة فارهة، وطلب منهم قضاء ليلة حمراء مقابل 250 جنيه لكل منهما.

وأضافت المتهمة: " توجهنا إلى الشقة فى منطقة أكتوبر، وأقمنا علاقة جنسية مع المجني عليه، ثم فوجئت به يغلق باب الشقة ورفض إعطائي مبلغ مالي، فتشاجرنا معه وأمسكت السكين وسددت له 28 طعنة، وتحولت الشقة الى بركة من الدماء وجميع ملابسنا الداخلية تلوثت بالدماء".

بمجرد أن تأكدت أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة، جلست المتهمة إبتسام ونادية، وأخذا قسطا من الراحة، قبل أن يقرروا سرقة محتويات الشقة، وجمعتا الأجهزة الكهربائية، وبعد أن عثرت على مفتاح الشقة، طلبت سائق توك توك، ونقلت المسروقات إلى أول الطريق، وعدا إلى منزلهما.

وبمواجهة المتهمة الثانية، أيدت أقوال صديقتها، وكشفت أنها متزوجة من عامل، وعلى معرفة بممارسة الرزيلة مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ المالية بين 200 إلى 400 جنيه، مشيرة إلى أنها تزوجت عرفيا على زوجها منذ عدة أسابيع قبل ارتكاب الجريمة.

"نادية" أخبرت أيضا زوجها بتفاصيل جريمة قتلهما للمهندس وسرقته، موضحة في اعترافاتها، إنها حملت الجثة بعد قتله فى صالة الشقة، للبحث عن المفتاح، وألقت بها قرب من الباب الرئيسي للشقة.

وكانت أجهزة الأمن في الجيزة، قد تمكنت بقيادة اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من القبض على المتهمتين، وبسؤالهما اعترفتا أمام المقدم اسلام المهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر بتفاصيل الجريمة، وأنهما لم يقصدا قتل المجني عليه، بل حاولا سرقته بعد أن انتهيتا من ممارسة الجنس معه، وأثناء محاولتهما الهروب بعد تخديره، وجدتا باب الشقة مغلقًا، وأثناء بحثهما عن المفتاح في ملابسه حاول منعهما واعتدى عليهما بالضرب، فأسرعت إحداهما إلى المطبخ، وأمسكت سكينا، وسددت له سيًلا من الطعنات، حتى تأكد من وفاته.