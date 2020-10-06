عامل يسرق مدرسته القديمة في بني سويف: عاوز أفتح محل موبايلات

"إحنا قولنا نسرق تليفونات الطلاب فى المدرسة.. علشان نفتح محل موبايلات"، بهذه الكلمات برر عامل سرقة مدرسته القديمة ببني سويف فى المرحلة الإعدادية، معترفا خلال التحقيقات إنه كان يعرف الغرفة الموجود بها المضبوطات، وتسلق سور المدرسة فجر أول أمس، بمساعدة صديقه سائق توك توك، وحطم باب غرفة الحاسب الآلي واستولى على المسروقات.

وكشف المتهم كواليس خطته، موضحا أنه اتفق مع صديقه على سرقة مدرستهما القديمة، والاستيلاء على أجهزة التابلت وبيعها، وفتح محل لبيع الهواتف المحمولة من مبلغ البيع، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة أجهزة تابلت وحاسب آلى من داخل إحدى المدارس ببنى سويف، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات، بعد وصول بلاغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف، بسرقة: 15 جهاز تابلت وجهازين كمبيوتر بمشتملاتهما، وجهاز لاب توب/ من داخل إحدى المدارس بدائرة المركز.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، وتبين أن مرتكبى الواقعة سائق مركبة "توك توك"، وعامل، سبق اتهامهما فى عدد من القضايا الجنائية، ومقيمان بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، بالتوجه إلى المدرسة مستقلين مركبة توك توك "ملك المتهم الأول"، والقفز داخلها وكسر باب غرفة الحاسب الآلى، والاستيلاء على المسروقات، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات والتوك توك المستخدم فى ارتكاب الواقعة.