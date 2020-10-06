سرقة أجهزة تابلت وحاسب آلى من داخل إحدى المدارس ببنى سويف.. وتحديد الجناة
كتب:
الوطن
12:36 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
المتهمين
فى إطار جهود أجهزة وزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف بسرقة (15 جهاز تابلت - 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما - جهاز لاب توب) من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة المركز.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة (سائق مركبة "توك توك" ، عاطل – سبق إتهامهما فى عدد من القضايا الجنائية - مقيمان بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، حيث قاما بالتوجه إلى المدرسة مستقلين مركبة توك توك "ملك المتهم الأول" والدلوف لداخلها وكسر باب غرفة الحاسب الآلى بالمدرسة والإستيلاء على المسروقات ، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات والتوك توك المستخدم فى إرتكاب الواقعة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.