سرقة أجهزة تابلت وحاسب آلى من داخل إحدى المدارس ببنى سويف.. وتحديد الجناة

فى إطار جهود أجهزة وزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف بسرقة (15 جهاز تابلت - 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما - جهاز لاب توب) من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة (سائق مركبة "توك توك" ، عاطل – سبق إتهامهما فى عدد من القضايا الجنائية - مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات­ تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، حيث قاما بالتوجه إلى المدرسة مستقلين مركبة توك توك "ملك المتهم الأول" والدلوف لداخلها وكسر باب غرفة الحاسب الآلى بالمدرسة والإستيلاء على المسروقات ، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات والتوك توك المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.