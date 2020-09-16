التعليم: تتيح 1.8 مليون تابلت و36 ألف شاشة ذكية في العام الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة ضخت مبالغ كبيرة جدًا في التعليم الرقمي منذ عام 2017، إذ جرى ضخ مناهج جديدة في بنك المعرفة، باللغتين العربية والإنجليزية، بالتزامن مع تدريب الأخصائيين التكنولوجيين.

وأضاف شوقي خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "في سبتمبر المقبل هيكون في إيد طلابنا 1.8 مليون جهاز تابلت، وفي فصول مدارسنا الحكومية نحو 36 ألف شاشة ذكية، وتوصيل شبكات فايبر في 2425 مدرسة، والمرحلة الثانوية قد تكون رقمية بالكامل، وهذا العام أول عام يشهد عدم طباعة كتب لمرحلة الثانوية العامة".

وتابع: "نبني منصة تعلم للمرحلة الثانوية منذ 3 سنوات، ونكملها لتكون المصدر الرئيسي للتعليم، وهي ثروة كبيرة في حوزتنا تحاول دول كثيرة استخدامها، كما جرى توفير بنوك أسئلة لصفوف الثانوية العام سنعتمد عليها في المرحلة المقبلة، وفي أي امتحان بالثانوية العامة، وسنمتحن 1.8 مليون طالب في ذات الوقت بـ7 أو 8 مواد"، موضحا: "خلال كورونا أجرينا 10.5 مليون إلكتروني وصوبناها، لذلك اكتسبنا خبرة كبيرة سنطبقها على الأرض".