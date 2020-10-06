الرئاسة العامة للحرمين الشريفين تكثف أعمال توجيه وإرشاد الزوار والمعتمرين

تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة على مدار الساعة أعمال توجيه ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام بالعديد من اللغات العالمية، وذلك بالتزامن العودة التدريجية للزوار والمعتمرين.

وأكد مدير الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس مشاري المسعودي جاهزية الإدارة ومنسوبيها لخدمة الوافدين إلى المسجد الحرام خلال أداء النُسك ومساعدتهم وتوجيههم بالعديد من اللغات العالمية، وذلك انطلاقاً من توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الهادفة إلى استفادة كافة المسلمين من مشاريع الترجمة التي توفرها الرئاسة لخدمتهم داخل وخارج الحرمين الشريفين باختلاف فئاتهم وطبقاتهم ولغاتهم.

يذكر أن الإدارة العامة للغات والترجمة برئاسة شؤون الحرمين تقدم خدماتها بالعديد من اللغات منها (الإنجليزية، والفرنسية، والملايوية، والفارسية، والصينية، والبنغالية، والروسية، والتركية، والهوسا،والإسبانية، والبشتو، والبنجابية، والبلوشية، والتايلندية، والأوزبكية، والأردية)، كذلك توفر الإدارة العديد من البرامج الخادمة للزوار والعمّار والحجاج في الحرمين الشريفين وكافة المسلمين في أنحاء العالم.