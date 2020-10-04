السعودية تسجل 390 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 390 ‏إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة 336 ألفًا و387 حالة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد العبدالعالي، في تصريح صحفي، إن مستويات الحالات الحرجة لازالت تسجل دون مستوى ألف حالة، وخلال الأسبوع الأخير تم تسجيل مزيد من مستويات الانخفاض لها بمستوى 7،6% تقريبًا عن آخر تسجيل لها.

وأشار إلى أن عدد حالات الشفاء في المملكة بلغ 321 ألفًا و485 حالة بإضافة 511 حالة شفاء جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 4875 حالة، بإضافة 25 حالة جديدة، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 6678019 فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة 39340 فحصاً مخبرياً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية.