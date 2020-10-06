الفئات والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية ذكية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عملها على قدم وساق لتقديم خدمات جديدة للمستفدين من منظومة الدعم، وهي الحصول على بطاقات التموين خلال 24 ساعة، إذ يتم استخراج بطاقات تموين جديدة وبدل التالف والفاقد إلكترونيًا، لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات التي تقدم للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل.

والبطاقة التموينية تمكن صاحبها من الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وذلك للفئات الآتية:

1- الفئات الأولى بالرعاية.

2- المستحقون لمعاش الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.

3- أصحاب الأمراض المزمنة.

4- الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

5- صغار السن الذي ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

6- العمالة الموسمية المؤقتة.

7- العاملون في الزراعة.

8- الباعة الجائلون.

9- عمال التراحيل والسائقون ومن في حكمهم.

10- الحاصلون على مؤهلات دراسية ودون عمل من خلال بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه.

11- أصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص وبحد أقصى للدخل 1200 جنيه شهريا.

12- العاملون بالحكومة والقطاع الحكومي العام والخاص وبحد أقصى 1500 جنيه.

كما تُستخرج بطاقات تموينية لأصحاب الأمراض المدمنة والحرجة وذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

وفي جميع الأحوال يتم استخراج بطاقات تموينية للفئات المذكورة حد أقصى 4 أفراد للأسرة وعدم إضافة أي أفراد آخرين للبطاقة بعد الاستخراج.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية ذكية

1- صورة البطاقة.

2- صور شهادات ميلاد الأبناء.

3- إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز.

4- مستندات دالة على حالة المواطن.

5- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

6- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد المستفيدين.

7- مستندات دالة على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.