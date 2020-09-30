بطاقات التموين والخبز.. الأكثر احتياجا في عيون الحكومة

فاتورة دعم كبيرة تحملتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 حتى الآن، لضمان وصول الدعم لمستحقيه على كل الأصعدة، وتحديدا فيما يتعلق ببطاقات التموين، رغم كل التحديات الاقتصادية الكبيرة، ضمانًا وتأكيدًا على دعم المستحقين.

منذ عام 2015، ووفقا لما ورد بالميزانيات العامة للدولة، جاءت فاتورة الدعم الحكومي لبند السلع التموينية الشاملة للدعم السلعي المتعلق بسلع البطاقات، والدعم الموجه للخبز 269 مليار جنيه.

وبالتدقيق في الموازنة الجديدة، المطبقة بدءًا من يوليو الماضي وهى موازنة 2020/2019، سنجد أن فاتورة الدعم التمويني وصلت لـ84 مليار و400 مليون جنيه، منها 42 مليار ونصف ذهبت لدعم الخبز، كتأكيد من الحكومة للإبقاء على سعر الرغيف المدعم بـ5 قروش، حيث وصلت تكلفته الحقيقية لـ55 قرشًا، يتحمل منها المواطن فقط 5 قروش، والباقي تتحمله موازنة وزارة التموين، فيما خُصص 36 مليار جنيه و400 مليون للدعم السلعي.

واستمرارًا للاهتمام بالحكومي ببطاقات التموين، جاء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو 2017، بزيادة قيمة الدعم المقرر للفرد، ليصبح 50 جنيها شهريا بدلا من 21 جنيها، قبل أن تزداد بؤرة الاهتمام في يوليو 2020، بوضع 200 جنيه كمنحة لبطاقات التموين وبحد أقصى 1000 جنيه ضمن مبادرة ما يغلاش عليك، لأصحاب البطاقات التموينية تستخدم ضمن المبادرة لشراء سلع مُعمرة.

ووفقاً لإحصاءات التموين الأخيرة في يونيو 2020، فعدد بطاقات التموين المفعلة في مصر حاليا، 22 مليون ونصف مليون بطاقة تموينية، وعدد المستفيدين من السلع التموينية 64 مليون مصري، وعدد المستفيدين من الخبز التمويني 73 مليون مصري.

تفعيل وإصدار بطاقات التموين.. الخدمات الأكثر طلبًا على منصة مصر الرقمية

فيما أعلنت مصادر وزارة الاتصالات، الخدمات الأكثر طلبا على منصة مصر الرقمية، التي تم إطلاقها بشكل تجريبي قبل أسابيع، حيث كانت الخدمات الأكثر طلبا هي: تفعيل بطاقات التموين، ثم استعلام عن سريان محرر مميكن، وهذه الخدمة تندرج تحت بند خدمات التوثيق، ثم إصدار بطاقة التموين بدل التالف والتي تقدمها وزارة التموين.

وتابعت الوزارة أن عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على منصة مصر الرقمية بلغ نحو 80 ألف مواطن، مشيرة إلى أن هناك عددا من المواطنين الذين سجلوا بياناتهم تقدموا بأعداد كبيرة من الطلبات المختلفة.

مصر الرقمية هي منصة تحول الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، تم إطلاقها في عام 2020 بعد سنوات من الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية والعمل الدائب على اتباع المستوى الدولي للخدمات إلكترونياً، عن طريق التحول الرقمي.

وتعتبر هذه البوابة نتاج تضافر عدة جهات مصرية وشركات دولية تعمل فى صالح المواطن والدولة، وتسعى لتجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويُسر.

كل مجموعة مترابطة من الخدمات تسمى بحزمة خدمات، مثل حزمة خدمات نيابة الأسرة، ويتم تحديث الحزم والخدمات تباعاً حتى تغطى كافة الخدمات الحكومية فى كل محافظات مصر بحلول انتهاء المشروع.