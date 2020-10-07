منها الأهلي.. طريقة دفع فاتورة الغاز من خلال البنوك

قالت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، العاملة في مجال تحصيل فواتير الغاز وتسويق الزيوت وغيرها، إنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، سيتم إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتا، وسيكتفى بالمرور للتحصيل من الخارج فقط، حرصا على الصحة العامة، وسيتم استخدام عدة طرق ميسرة لإدخال قراءة عداد الغاز، وتسديد قيمة الفاتورة.

وأضافت الشركة، أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات التي تسهل على المواطن، طرق الدفع الخاصة بفواتير الغاز، حتى لا تتراكم عليه.

وأشارت الشركة، إلى أنه من ضمن الطرق التي تم وضعها لتكون بديل للمندوبين لتحصيل الفواتير، تم التعاقد مع عدد من البنوك، ليتم من خلالهم تسديد فواتير الغاز.

وأوضحت أنه تم الاتفاق مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، على عدة طرق إلكترونية، للتسهيل على العملاء دفع فواتير الغاز الطبيعي وهى:

- محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.

- محفظة BM من بنك مصر.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع فى تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة، في تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعى، تيسيرا عليهم في اداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهري.

يأتي ذلك في إطار برنامج الوزارة، لدعم التحول الرقمي في مختلف انشطة قطاع البترول والغاز، الذي يعد أحد المحاور الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع الجاري تنفيذه حاليا.

تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج العمل السابع بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، على تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لربط شركات القطاع، ضمانا لسرعة تداول المعلومات، وبما يتيح كفاءة مراقبة الأداء، وسرعة ودقة اتخاذ القرار لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات.

كما يستهدف كذلك، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة، للتيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.