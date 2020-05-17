بنك مصر يتعاقد على تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لشركة "بتروتريد"

وقَّع بنك مصر اتفاق تعاون مع شركة الخدمات التجارية البترولية - بتروتريد، لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى وتطويرها، لجميع الخدمات التى تقدمها الشركة التى تمتلك حصة سوقية أكثر من 70% لفواتير الغاز فى مصر.

وبموجب الاتفاق تمت إتاحة خدمة سداد الفواتير، من خلال محفظة بنك مصر BM Wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق QR Code، وكذلك باستخدام البطاقات البنكية على الموقع الإلكترونى الخاص بشركة بتروتريد، وفقاً لبيان البنك.

ويأتى الاتفاق الجديد استكمالاً لنجاحات بنك مصر فى هذا المجال، حيث إنه أول بنك يقوم بتوفير خدمات التحصيل الإلكترونى عن طريق QR Code، من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومى لمحافظ الهاتف المحمول.

وسيتيح الاتفاق الاتفاق الجديد لأكثر من 16 مليون مستخدم دفع قيمة الخدمات التى تقدمها شركة بتروتريد من خلال الموقع الإلكترونى للشركة.

وأوضح البيان أنه يتعين على العميل الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة وكتابة البيانات الخاصة به، لتظهر قيمة الفاتورة واختيارات الدفع، أما الدفع باستخدام البطاقات البنكية أو الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية عن طريق الـQR Code، ويقوم العميل باختيار طريقة الدفع المناسبة وإدخال بيانات البطاقة فى حالة الدفع بالبطاقات البنكية أو عمل مسح QR Code من المحفظة الإلكترونية الخاصة به.

جدير بالذكر أن بنك مصر كان أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به لتمكين الأفراد من التحويل النقدى للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظى من خلال الطرف المحول إليه.

ويتمتع بنك مصر بريادة فى مجال تحصيل عمليات الدفع الإلكترونية باعتباره من أكبر البنوك المصرية العاملة فى مجال البطاقات والخدمات الإلكترونية، حيث يسعى إلى استخدام جميع الوسائل التكنولوجية ضمن خطته لدعم التحول الرقمى فى مصر ودعماً لجهود الشمول المالى، من إتاحة واستخدام جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بما فى ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، وخدمات الدفع والتحويل، بحسب البيان.

كما يعد بنك مصر من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر «BM WALLET»، التى تتيح للعملاء تحويل الأموال من محفظة بنك مصر لأى محفظة أخرى فى مصر، والسحب والإيداع فى المحفظة من خلال أكثر من 9 آلاف ماكينة صراف آلى على مستوى الجمهورية ومن خلال أكثر من 90 ألف منفذ فورى.

وأشار البيان إلى إتاحة البنك فى وقت سابق لعملائه الحاصلين على قروض عقارية سداد أقساط القرض من خلال المحفظة، تيسيراً على العملاء، وكان أول بنك يقوم بتوفير الاشتراك فى الخدمة عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص به.

وحصل بنك مصر مؤخراً على جائزة مجلة «ذا يوروبيان» البريطانية كأفضل بنك فى الابتكار الرقمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020، والتى جاءت تتويجاً لجهود البنك فى هذا المجال، حيث تبنى مفهوم التحول والابتكار الرقمى كركيزة أساسية يستند عليها فى إدارة أعمال البنك.

ويحرص بنك مصر على أن يتضمن مفهوم الخدمة المقدمة أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء، التى أصبحت حاجة ملحة مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، ويرى أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفية المصرية، بحسب ما أكده البيان.