بعد مد المهلة.. كيفية حجز مدفن بجبانات وادي الراحة بـ130 ألف جنيه

أعلنت محافظة القاهرة عبر موقعها الإلكتروني، مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للحصول علي مدفن مساحته 20 مترًا بجبانات وادي الراحة المقامة بجنوب مدينة القاهرة الجديدة- طريق (القطامية- العين السخنة)، وذلك حتى الانتهاء من حجز الوحدات المخصصة لتلك المرحلة، إذ كان من المقرر غلق باب التقديم يوم 30 سبتمبر الماضي.

ويكون التخصيص للمدفن مقابل 130 ألف جنيه تسدد بإحدى الطريقتين:

1. سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة: يتم تسليم الجبانة للمنتفع عقب السداد واستيفاء المستندات المطلوبة.

2. السداد علي دفعات يتم كالآتي:

- يسدد فور قبول الطلب مقدم التعاقد 25% من إجمالى المبلغ (32.500 جنيه) ثم تسديد باقي المبلغ على ثلاث شهور متتالية على أن يلتزم بسداد الدفعة الأولى في شهر أكتوبر، والدفعة الثانية في شهر نوفمبر، والدفعة الثالثة في شهر ديسمبر 2020، ولا يتم التسليم وإصدار التراخيص إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والاطلاع على أصول المستندات.

- يضاف مبلغ 20 ألف جنيه قيمة القطعة المميزة (سواء على شارع عمومي أو ناصية) تسدد فورًا في حالة الاستلام الفوري، وتسدد مع الدفعة الأخيرة في حالة السداد على ثلاث دفعات.

شروط التقديم والمستندات المطلوبة

- يتم استيفاء بيانات طلب تخصيص مدفن على الموقع الإلكتروني ومرفق به صورة.

- بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة ومن يعول أو شهادة ميلاد الأطفال القصر.

- أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة.

- ألا يكون قد سبق (للزوج / الزوجة) الحصول على مدفن من محافظة القاهرة.

- أن يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق.

مكان التقديم

تقديم الطلبات عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنـــــــــا.

- يرفق بطلب التقديم المستندات المطلوبة بصيغة pdf، على أن يتم تقديم الأصول عند الاستلام.

- أولوية التخصيص طبقًا لأسبقية التقدم وسداد مقدم الحجز لمن تتوافر فيه الشروط.

أماكن السداد المسموح بها

بكروت الدفع البنكية من خلال الموقع الإلكتروني، أو من خلال مقرات فوري بلس.

علمًا بأنّ قيمه الطلب 500 جنيه لا تُسترد، ولن يعتد بأي طلبات إلا بعد دفع قيمة الطلب عقب استيفاء البيانات على الموقع الإلكتروني.

وتكون البيانات المدرجة بالطلب المقدم على مسئولية مقدم الطلب، والمحافظة غير مسؤولة عن إدراج أي بيانات خاطئة أثناء التسجيل، وفي حالة ثبوت حصول المتقدم على جبانة سابقًا من محافظة القاهرة يتم سحب الترخيص دون تحمل المحافظة أي مسئولية مالية أو قانونية.

ويتم تقديم الطلبات لحجز المدافن عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة وتستعرض "الوطن" طريقة الحجز عبر الموقع على النحو التالي..

- يتم الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنـــــــــا.

- بعد ذلك قم بالضغط على لوحة الخدمات.

- اضعط على خدمات محافظة القاهرة.

- ادخل على حجز الجبانات.

- قم بالضغط على حجز جبانات وادي الراحة المرحلة الثانية، علمًا بأنّه لضمان إتمام الحجز لابد من تسجيل بياناتك للحصول على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

- قم بالضغط على حجز جبانة.

- قم بالضغط على خدمات جبانات القاهرة، ثم اضغط "تسجيل الدخول".

- بعد ذلك ادخل رقمك القومي وكلمة السر الخاصة بك ثم الضغط على "دخول".

- قم بالضغط على جبانات القاهرة ثم الضغط على تسجيل الخدمة.

- قم باختيار محافظة القاهرة ثم اختر ديوان القاهرة.

- قم بتحميل المستندات المطلوبة، وهي صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة سارية، وشهادات ميلاد الأولاد القصر ثم اضغط على "تسجيل".

- بعد ذلك ادخل اسم الزوج أو الزوجة، والرقم القومي للزوج أو الزوجة المكون من 14 رقم، واسم الأم لمقدم الطلب والرقم القومي لها، ثم قم بتحديد نوع المقبرة (عادي - مميز على ناصية أو شوارع رئيسية).

- في حالة حصولك على مقبرة أخرى يُلغى الطلب.

- يجب التأكد من تحديد طريقة السداد (كاش أو على دفعات).

- قم بالضغط على علامة الدولار ($) الموجودة يسار الشاشة، ثم اضغط على علامة فوري لاختيار طريقة الدفع (فيزا - فوري).

- عند اختيار خدمة فوري سيظهر لك كود، يتم الاحتفاظ به والتوجه لأقرب مركز خدمة فوري لسداد المبلغ المطلوب.