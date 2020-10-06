بـ330 ألف جنيه.. شروط الحصول على مدفن بـ"سيدي عبدالله" بأسبقية الحجز

أعلنت محافظة القاهرة عبر موقعها الإلكتروني، فتح باب التقديم لـ13 مدفن خلال الفترة من 18 أكتوبر الحالي، وحتى 29 أكتوبر الحالي، بمساحة 30 مترا للمدفن بجبانة سيدي عبدالله الكائنة بمنطقة سيدي عبدالله.

وأضافت المحافظة أنّ التخصيص للمدفن يكون بأسبقية الحجز مقابل 330 ألف جنيه للمدفن الواحد كحق انتفاع، ويسدد المبلغ كاملًا فور استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة وتمام عملية البحث.

شروط التقديم والمستندات المطلوبة

- أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة.

- تقديم طلب مدفن بالمركز التكنولوجي لمحافظة القاهرة (خدمة المواطنين) ومرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.

- ألا يكون قد سبق للزوج أو الزوجة الحصول على مدفن من محافظة القاهرة.

- أن يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق.

- أولوية التخصيص طبقًا لأسبقية التقديم لمن تتوفر فيه الشروط.

- دفع الرسوم المستحقة عند تقديم الطلب 1000 ألف جنيه مصري لا يسترد ولا يتم بحث أي طلب إلا بعد دفع قيمة الطلب ويتم البحث عقب استيفاء المستندات المطلوبة.

- البيانات المدرجة تكون على مسؤولية مقدم الطلب.

- في حالة ثبوت حصول المتقدم على جبانة سابقًا من محافظة القاهرة يتم سحب الترخيص دون تحمل المحافظة أي مسؤولية مالية أو قانونية ولا يحق له استرداد أية مبالغ قام بدفعها للمحافظة.

- رسوم تقديم الطلب لا تسترد في حالة استحقاق المدفن أو عدم الاستحقاق.

مكان التقديم

تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لمحافظة القاهرة (خدمة المواطنين) ومرفقا به المستندات المطلوبة على أن يتم تقديم الأصول عند استحقاق التخصيص.

الجدير بالذكر أنّ محافظة القاهرة أعلنت مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للحصول علي مدفن مساحته 20 مترًا بجبانات وادي الراحة المقامة بجنوب مدينة القاهرة الجديدة – طريق (القطامية - العين السخنة) وذلك حتى الانتهاء من حجز الوحدات المخصصة لتلك المرحلة، إذ كان من المقرر غلق باب التقديم يوم 30 سبتمبر الماضي.