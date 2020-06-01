حملات لتعقيم وتطهير المصالح الحكومية والخدمية في مراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ حملات المتابعة الميدانية بالقرى والأحياء وتطهير المصالح الحكومية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف أعمال الرش والتطهير والقضاء على أي تجمعات المواطنين وتنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ومتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وتطبيق كافة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، حملة تطهير، ونظافة بالشوارع ورفع القمامة من النقاط المخصصة لها داخل مدينة ملوي، وبطريق مصر اسوان الزراعي، وبقري ابشادات، وقلندول، بالإضافة لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بقرية البياضية التابعة لمجلس قروي الروضة، كما تم فض سوق قرية البياضية، تطبيقاً لقرار فض التجمعات والأسواق، كما قامت الوحدة المحلية بقرية الروضة بالمرور على مشروع المعديات لمتابعة انتظام سير العمل بالمعديات من البر الشرقي الي البر الغربي والعكس.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط تنفيذ أعمال النظافة والتطهير بقرية البيهو، كما تم متابعة تنفيذ الحظر وغلق المحلات في المواعيد المقررة بمركز ومدينة بنى مزار.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال رفع الإشغالات بالمدينة، وانتظام سير العمل بمحكمة العدوة، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملة نظافة وتطهير وتعقيم الوحدة المحلية لقرية أبيوها وجميع المصالح الحكومية.