التضامن تطلق قافلة إلى شمال سيناء لإنشاء مشروعات صغيرة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فيما يخص تدخلات الوزارة في سيناء، إنّ الوزارة تقدم دعما مستمرا للأسر الأولى بالرعاية، وتقدم المساعدات للمتضررين من توقف أنشطتهم الاقتصادية، مثل الصيادين وسائقي الميكروباص، في الأوقات التي يكون فيها توقف جبري لهذه الأنشطة.

وأضافت وزيرة التضامن، في تصريحات صحفية، عقب توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة "برنامج فرصة"، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أنّ هناك تشجيع دائم للمحافظين، على تقديم الدعم للأسر المتضررة، خاصة في المناطق النائية والخطرة، للعمل على نقل الأسر إلى مناطق آمنة.

وأكدت القباج، أنّه سيتم إطلاق قافلة من وزارة التضامن إلى شمال سيناء، بالتنسيق مع المحافظ، تشمل الدعم النقدي، وعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى إنشاء عدد من مواتير رفع المياه، موضحا أنّ القافلة سيتم إطلاقها خلال أيام بمناسبة مرور 47 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت خلال الفترة الماضية توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة لبرنامج فرصة، لتوفير فرص عمل للشباب ومن هم في سن العمل من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، من خلال التدريب والتشغيل والتوظيف الذاتي.

وأوضحت أنّ توقيع هذه الاتفاقيات، خطوة جديدة نحو ترسيخ التعاون مع المؤسسات في دعم الاقتصاد الوطني، تسهم في الانتقال بالنموذج التنموي الذي وضعت الوزارة أسسه منذ سنوات، وطورت من خلاله شبكة الحماية الاجتماعية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وخطوة نحو ترسيخ الشراكات في مجالات التمكين والتنمية المستدامة ورفع وإطلاق قدرات المواطن، من خلال خلق بيئة صديقة ومنظومة متكاملة لمساندة الفئات المهمشة والأسر الفقيرة، في الحصول على فرصتها في التأهيل والتدريب والتوظيف الذاتي واكتساب المهارات التي تمكنها من الدخول إلى سوق العمل.

كما أطلق برنامج فرصة، أحد برامج التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعى، "وحدة التدريب والتوظيف" بمحافظة بني سويف، وهي أول وحدة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية، تأتي تنفيذا لرؤية وزارة التضامن الاجتماعي في التأسيس لنشر وحدات التدريب والتوظيف داخل مديرياتها، للوصول لمجتمع مصري مُتضامن ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام للاستثمار في العمل المشترك لتنمية المواطن والمجتمع.