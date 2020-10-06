وزيرة التضامن تهنئ الرئيس بذكرى نصر أكتوبر: نصر عظيم في حرب العزة

قدّمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولرجال القوات المسلحة البواسل، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر العظيم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ القوات المسلحة حققت نصر عظيم في حرب العزة والكرامة، وحطمت كل النظريات العالمية، وقدمت ولا تزال تقدم أروع الأمثلة في التضحيات من أجل مصر.

وقالت القباج: "نستلهم من نصر أكتوبر العظيم وقواتنا المسلحة روح الإصرار والنصر، ونقدم تحية إجلال وتقدير للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، ونتمنى لوطننا العزيز كل الخير والتقدم والازدهار" .

تحمل المصاريف المدرسية لـ2.2 مليون طالب من الأسر

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت تحمل المصاريف المدرسية لـ2.2 مليون طالب من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، الذين لم يتم قبولهم أيضا.

ولم تكتف التضامن بذلك، بل وزعت عدد من المستلزمات الدراسية، تزامنا مع قرب انطلاق الدراسة، حيث قدمت ما يلي:

- 100 ألف شنطة مدرسية مجانا للطلاب، لأبناء الأسر الأولى بالرعاية مجانا، استعدادا للعام الدراسي الجديد، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

- 2000 لاب توب للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية.

- 2000 سماعة لذوى الإعاقة السمعية.

- 6309 منح دراسية جامعية للمتفوقين من أبناء تكافل وكرامة.

جاء ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية، بتقديم كل سبل الدعم والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية؛ وبلغت التكلفة الإجمالية، لتحمل الوزارة المصاريف المدرسية لـ1.1 مليون طالب، 280 مليون جنيه.

وأوضحت الوزيرة، أنّ الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لرفع العبء والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار التنسيق بين مؤسسات الدولة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وقررت القباج أيضا زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر، لنحو 409 آلاف مواطن، لمن يزيد عمرهم على 65 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل 41 مليون جنيه، وذلك في إطار اليوم العالمي للمسنين.