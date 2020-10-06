توقعات طقس 72 ساعة.. شديد الحرارة وأمطار رعدية ببعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، متوقعة أن يسود غدا طقس حار على القاهرة والوجه البحري، يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون طقس الخميس والجمعة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، في بيان عنها، أنّ الرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر خلال الثلاثة أيام المقبلة.

طقس الأربعاء 7 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

طقس الخميس 8 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

طقس الجمعة 6 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمي 35 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 35 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمي 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمي 30 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمي 38 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.