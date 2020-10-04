الأرصاد: ارتفاع الحرارة بمعدل 3 درجات حتى الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بدءًا من الغد وحتى الجمعة المقبلة، بمعدل من درجتين إلى 3 درجات وحتى الجمعة القادمة أي من 32 إلى 35 درجة مئوية وذلك على القاهرة الكبرى.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت، في بيان لها، توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

طقس الاثنين 5 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

طقس الثلاثاء 6 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27

طقس الأربعاء 7 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27

طقس الخميس 8 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27

طقس الجمعة 9 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24

جنو الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27