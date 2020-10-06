الطقس اليوم الثلاثاء 6-10-2020 في مصر والدول العربية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، الموافق 6 أكتوبر الحالي، على مختلف أنحاء الجمهورية نهارا وليلا.

الطقس في مصر

يسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، والشبورة المائية تنتشر صباحا، فيما يكون الطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري ليلا، وتكون حركة الرياح معتدلة.

وأشارت التوقعات إلى أنّ الطقس على السواحل الشمالية يكون مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا، مع انتشار الشبورة المائية في الصباح، واعتدال الرياح.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة قد تؤثر على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الثلاثاء حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب العالية نهارا، مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية، ليلا.