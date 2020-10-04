الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في النصف الثاني من الأسبوع

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك استقرار كبيرة في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، حار على محافظات شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وتابع أنّه رغم أنّ الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، إلا أنّ درجات الحرارة تنخفض عن الأيام الماضية بنحو درجتين لـ3 درجات مئوية، بعدما كانت تسجل درجة الحرارة 40 لـ41 درجة مئوية، وخلال هذه الفترة من المتوقع أن تسجل من 37 لـ38 درجة مئوية.

وأكمل أنّنا بدأنا نشعر بنسمات البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولي من الصباح: "الطقس بدأ يتغير، بعد ما كانت درجات الحرارة الصغرى بتسجل 24 و25 درجة مئوية على القاهرة، بدأت تسجل 21 و22 درجة مئوية، وبدأنا نحس بنسمات الخريف خاصة في فترات الليل وخلال ساعات النهار في المناطق المكشوفة، خاصة في الأيام التي يوجد بها منخفض في طبقات الجو العليا وبعض السحب الموجودة في سماء الجمهورية".

وأكد أنّه في النصف الثاني من هذا الأسبوع سيكون هناك مرتفعا جويا في طبقات الجو العليا، ما يعمل على حبس كميات الرطوبة على سطح الأرض، ويزيد إحساس المواطنين بارتفاع درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الأسبوع، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة بين 33 إلى 35 درجة مئوية.

وأوضح أنّه من الوارد حدوث تقلبات جوية حادة وعنيفة خلال فصل الخريف، وهناك فرص لسقوط أمطار غزيرة على المناطق الجبلية تصل إلى حد السيول، وحتى الآن لم يتم رصد إحدى الحالات من عدم الاستقرار خلال الفترة القريبة.