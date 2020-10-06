محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الإسكان ورئيس جهاز التعمير

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اللواء أ .ح مهندس محمود فهمى نصار، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء والقناة، بمكتبه، اليوم لافتتاح عدد من المشروعات التى نفذتها الوزارة، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.

وقال نائب وزير الاسكان إن المشروعات التي جرى تنفيذها تضم المرحلة الأولى لمشروع تطوير العريش الذي يضم 5 ميادين فى مدينة العريش، إلى جانب إحلال وتجديد 26 عمارة سكنية من التعاونيات بالمساعيد، وغيرها من المشروعات.

وأكد المحافظ تقدير دور جميع أجهزة الدولة فى دعم تنمية وتعمير سيناء وتحقيق مطالب أبنائها، وفى مقدمتها وزارة الاسكان والجهاز المركزى للتعمير بفضل إنجازاتهما فى كل مكان على أرض المحافظة .