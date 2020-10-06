العريش تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بافتتاح 5 ميادين بعد تطويرها

في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر، افتتح المحافظ، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، 5 ميادين جديدة، بعد تطويرها، بوسط مدينة العريش، اليوم الثلاثاء، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

شملت الميادين التي تم افتتاحها في وسط مدينة العريش، ميدان "الشهداء"، الذي كان يُعرف باسم "الساعة" في السابق، وميدان "بنك القاهرة"، وميدان "جامع النصر"، وميدان "السادات"، إضافة إلى ميدان ميناء العريش.

وتضمنت أعمال تطوير هذه الميادين، والتي تكلفت حوالي 33 مليون جنيه، رفع كفاءة الشوارع الرئيسية المؤدية إليها، وإنشاء وصلات في شارعي "23 يوليو"، و"26 مايو"، لتوصيل الميادين المطورة بباقي أنحاء المدينة.

وقال محافظ شمال سيناء إن الافتتاحات والإنجازات التي تشهدها شمال سيناء هي أكبر دليل على أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بإعمار المحافظة، وإرساء قواعد التنمية، سواء باستكمال المشروعات الخدمية، أو تطوير الميادين والمدن، وبناء وحدات سكنية جديدة.

وأضاف المحافظ أن هناك طفرة عمرانية فى سيناء، سواء في العريش أو الشيخ زويد أو رفح أو بئر العبد، إضافة إلى مناطق وسط سيناء، حيث شهدت جميع هذه المناطق مشروعات عمرانية كبيرة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير في مختلف القطاعات، وإنشاء محطات مياه جديدة.