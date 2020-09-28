رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابة 4 أشخاص في انقلاب "نصف نقل" على طريق مطار العريش

كتب:

حسين ابراهيم
09:58 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020
مستشفى العريش العام

مستشفى العريش العام

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل على طريق مطار العريش، في محافظة شمال سيناء، قبل قليل، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام.

وقالت مصادر طبية إن المصابين من أبناء مدينة الشيخ زويد، من بينهم اثنان إصابتهما طفيفة وغادرا المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، بينما تم احتجاز اثنين آخرين بالمستشفى، أحدهما تم إدخاله إلى قسم الجراحة، لإصابته بنزيف وكسور في القدمين، كما تقرر إحالة الرابع إلى أحد المستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء عملية جراحية عاجلة بالعمود الفقري.

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

انطلاق مبادرة "أهلا مدارس" بشارع المكتبات بوسط العريش

محافظ شمال سيناء يؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر في العريش

أقباط العريش يكذبون "الجزيرة".. والكنيسة تحذر من الوقيعة بين المصريين

مطرانية بورسعيد تشكر الرئيس و"الغضبان" لرعاية أبناء العريش المسيحيين

تعقيم محكمة العريش لتلقي طلبات "النواب"