إصابة 4 أشخاص في انقلاب "نصف نقل" على طريق مطار العريش

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل على طريق مطار العريش، في محافظة شمال سيناء، قبل قليل، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام.

وقالت مصادر طبية إن المصابين من أبناء مدينة الشيخ زويد، من بينهم اثنان إصابتهما طفيفة وغادرا المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، بينما تم احتجاز اثنين آخرين بالمستشفى، أحدهما تم إدخاله إلى قسم الجراحة، لإصابته بنزيف وكسور في القدمين، كما تقرر إحالة الرابع إلى أحد المستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء عملية جراحية عاجلة بالعمود الفقري.

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.