تنفيذ 38 مشروعا تنمويا بتكلفة 3 مليارات جنيه بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الدولة لا تدخر جهداً في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية لتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح المحافظ خلال اجتماعه اليوم، بقيادات المحافظة إن مركز ومدينة أبو كبير يشهد تنفيذ 19 مشروع في قطاعات الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والأبنية التعليمية، والإسكان والشباب والرياضة والصحة، بتكلفة 2 مليار و 324 مليون و 430 ألف جنيه.

وأضاف أن مركز ومدينة كفر صقر يشهد تنفيذ 8 مشروعات في قطاعات (ذات القطاعات بتكلفة 190 مليون و 890 ألف جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 11 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بمركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 746 مليون و 500 ألف جنيه، فضلًا عن الانتهاء من 6 مشروعات في قطاعات الصرف الصحي والأبنية التعليمية والكهرباء، بمراكز كفر صقر وأولاد صقر وأبو كبير بتكلفة 255 مليون و 100 ألف جينه.

وأصدر "غراب" تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص مكتب بالدور الأرضي بكل مركز ومدينة وحي لذوي الهمم والقدرات الخاصة للتسهيل عليهم في إنهاء مصالحهم ومراعاة لظروفهم، مؤكداً أنهم جزء لا ينفصل عن المجتمع وتسعى الدولة لتلبية كافة إحتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم .

حضر اللقاء الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ورؤساء مراكز كفر صقر وأولاد صقر وأبوكبير.