الشرقية تستقبل 112 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء، التي تقتها المراكز التكنولوجية في مختلف المراكز، حتى اليوم الاثنين، بلغ 112 ألف و174 طلباً، مؤكداً استمرار العمل في جميع المراكز التكنولوجية، لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وسداد رسوم جدية التصالح، بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وتابع محافظ الشرقية سير العمل في منظومة تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية، مع جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، قبل قليل، وأكد على تقديم كافه التيسيرات للمواطنين، لسرعه إنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة للتصالح، قبل انتهاء مهلة التصالح بنهايه الشهر الجاري.

وأشار المحافظ إلى أن القرارات الأخيرة بتخفيض أسعار المخالفات، التي يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح عليها، إلى 50 جنيهاً للمتر المربع في القرى، وكذلك تخفيض نسبة 35% داخل مراكز ومدن الشرقية، وخصم 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري، لتشجيع المواطنين على التقدم بملف التصالح، وللتيسير على المواطنين، تأتي مراعاةً لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وثمن المحافظ الجهود التي يبذلها رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجيه والوحدات المحلية القروية في التيسير على المواطنين، وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء العشوائي.