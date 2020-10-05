محافظ الشرقية "يضع "إكليل الزهور" على النصب التذكاري للجندي المجهول

وضع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة الزقازيق، اليوم، احتفالاً بالذكرى الـ 47 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

بدأت المراسم بقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والأغاني الوطنية لتشعل حماس و مشاعر الحضور وتعزز روح الإنتماء والولاء لوطننا الغالي مصر ..

وأكد المحافظ أن يوم 6 أكتوبر سيظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية في الحفاظ على وحدة أراضيها وعزة وكرامة شعبها لتظل قواتنا المسلحة وجيشنا درعاً وسيفاً للوطن وسواعد فتيه في البناء والتنمية.

وأرسل محافظ الشرقية تحية إعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية لتحيا مصر في عزة وكرامة، داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن تظل قواتنا المسلحة حصناً منيعاً في وجه المتآمرين وصرحاً شامخاً يجسد العزة والقوة والكرامة .

وصافح المحافظ الحضور مقدماً التهنئة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي جسدت أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمت روح الإنتماء والولاء للوطن الغالي مصر.