اختفاء "عامل" في ظروف غامضة منذ 3 أيام في الشرقية

اختفى عامل في بداية العقد الخامس من العمر، مقيم بقرية تابعة لمركز الزقازيق، منذ 3 أيام في ظروف غامضة، بعد خروجه من منزله متوجهًا لعمله في المدينة.

وقالت ابنة المتغيب "هناء" 22 عامًا إن والدها خرج الساعة السادسة صباح السبت من منزلهم الكائن بقرية "كوم الأشراف" التابعة لمركز الزقازيق وتوجه لمباشرة عمله بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق، مشيرة إلى أنه يقوم بأي عمل يمكن أن يطلب منه مثل "حمل الرمال أو الأسمنت أو مسح سلالم العمارات".

وأضافت لـ "الوطن" أن والدها لا يعاني من أي أمراض وليس لديه هاتف محمول، وكان من المفترض أن يعود للمنزل بحلول مغرب يوم السبت وبعد تأخره توجهوا للبحث عنه بمنطقة القومية وسؤال من يعمل معهم وأخبرهم أحدهم أنه أنهى عمله وغادر مكان العمل في الساعة الخامسة مساءً.

وأشارت إلى أن عاملا آخر يبلغ من العمر 15 عامًا أخبرهم بعد ذلك أن والدها استقل معه القطار حتي يعودا سويا إلى منزليهما إلا أن العامل نزل بمحطة القطار بقرية أم الزين ولم ير والدها، مضيفة أنهم توجهوا إلى مركز شرطة الزقازيق لتحرير محضر بالواقعة، ولفتت إلى أنهم أسرة بسيطة الحال وان والدها هو العائل الوحيد لهم.