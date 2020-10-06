فيديو.. عربة ترام بلجيكية عمرها 89 سنة تعود للخدمة بالإسكندرية

بعد إعادة تأهيلها وعودتها للعمل مرة أخرى، وذلك بسبب مكانتها التاريخية، شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إعادة تشغيل عربة ترام تاريخية، إنتاج سنة 1931، بلجيكية الصنع، بمنطقة محطة الرمل، وسط المدينة.

ودشن المحافظ قطارين لـ"ترام الرمل"، بعد تجهيز العربة الوسطى، وفقاً للتجربة التي نفذتها الهيئة العامة لنقل الركاب، في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة "كورونا"، لضمان سلامة المواطنين.

وأعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية في شهر يونيو الماضي، عن تجربة جديدة بترام المدينة، قامت الهيئة بتنفيذها، لضمان سلامة المواطنين من فيروس "كورونا" المستجد، عن طريق استخدام كبائن زجاجية مغلقة للوقاية من الفيروس.

وخلال افتتاح وإعادة تشغيل عربه الترام العتيقة، استمع المحافظ لشكاوى عدد من أهالى الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل، وذلك للوقوف على المشاكل التى يعاني منها أهالى المدينة.

ومن جانبها، أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنها تواصل العمل الجاد من أجل تنفيذ خطة مشروع إعادة تأهيل ترام الإسكندرية، وتحويله إلى مترو حضاري، ويتميز المشروع باختصار زمن الرحلة من محطة "الرمل" إلى "فيكتوريا"، إلى 30 دقيقة فقط بدلاً من 90 دقيقة، كما يعمل المشروعا على مضاعفة السعة النقلية لهذا المسار، من 150 ألف راكب، بعدد 12 رحلة في اليوم، إلى 450 ألف راكب، أي 3 أضعاف الوضع الحالي.

وأكدت "القومية للأنفاق" أنه سيتم تحديث محطات انتظار الركاب، وتطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية، وتشغيل 30 وحدة ترام حديثة على نظم الأمان والسيطرة، فضلاً عن تجديد الورش، مشيرةً إلى أنه سيتم أيضاً تقليص فترة التقاطر بين الترام إلى 3 دقائق فقط، بدلاً من 15 دقيقة حالياً، وأن أوقات العمل ستمتد من الساعة 5 صباحاً حتى 12 مساءً.