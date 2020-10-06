مرشحون للنواب ينصبون شوادر بطول شوارع الإسكندرية لتعليق لافتاتهم رعم تحذيرات المحافظة

نصّب عدد من المرشحين شوادر بطول شوارع الإسكندرية، اليوم، لتعليق اللافتات والدعاية الانتخابية، وتعليق الصور على الحوائط والجدران، ورغم التحذيرات التي أطلقتها محافظة الإسكندرية حيال عملية الدعاية الانتخابية، إلا أنّ الكثيرون بدأوا نصب الشوارد وتعليق الصور.

وانتشر عمال وأفراد الحملات الانتخابية في شوارع الإسكندرية، للبدء في عملية الدعاية الانتخابية، فيما بدأت جولات المرشحين في مختلف المناطق، وكانت البداية من المرشحة والنائبة البرلمانية مي محمود في دائرة المنتزه، التي زارت عدد من أهالي المنطقة ووزعت الورد والإعلام احتفالا بنصر أكتوبر.

وتنافس مرشحو الأحزاب مع المستقلين على احتلال الشوارع الرئيسية والفرعية في المناطق، وجرى نصب الشوادر الخشب بطول الشارع من قبل مرشحي بعض الأحزاب، ما جعل المرشحين المستقلين يعلقون اللافتات بمنتصف الشوارع.

كانت محافظة الإسكندرية، أعلنت الضوابط المنظمة للدعاية الإنتخابية لمجلس النواب، وجرى إخطار رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، ومسؤولي أقسام الإعلانات بتلك الجهات، وجاءت كما يلي:

1. يتقدم المرشح بطلب وضع لافتات الدعاية الانتخابية للحي موضحا به الشوارع التي سوف يعلق الدعاية فيها، والمدة المطلوبة، وإرفاق صورة من خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات، وصورة الرقم القومي سارية وأصل التوكيل للوكيل مع سداد 10000 جنيه تأمين، وحال الإعلان عن الدعاية في أحياء مشتركة يكون سداد قيمة التأمين لكل حي على حدة.

2. يدب ألا يضع المرشح اللافتات في طريق الكورنيش بأكمله والميادين الواقعة عليه، عدا المرخص منها الصادرة من المركز النموذجي لخدمات المشروعات.

3. عدم وضع الإعلانات على النصب التذكارية والتماثيل الموجودة في الميادين أو الحدائق العامة.

4. عدم وضع أي ملصقات على المباني الحكومية أو التابعة للجهات والهيئات العامة والدواوين ومقار الأحياء.

5. عدم وضع اللافتات بالحدائق العامة المخصصة للجمهور.

6. عدم وضع اللافتات بعرض الشارع وإنما موازية لاتجاه الشارع على الأجناب.

7. السماح بوضع اللافتات في الشوارع الفرعية.

8. عدم استخدام الدعاية بالملصقات وإنما تكون على شكل لافتات من القماش أو الفينيل ليسهل إزالتها وعدم وضع إعلانات على أعمدة الإضاءة بأنواعها كافة.