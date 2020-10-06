حمو بيكا ينشر صورته بـ"الزي العسكري" احتفالا بنصر أكتوبر

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، صورًا له وهو يرتدي الزي العسكري، بالتزامن مع الاحتفال بنصر السادس من أكتوبر 1973.

وكتب حمو بيكا، عبر حسابه بـ"فيس بوك"، قائلًا: تهنئة من القلب لكل قادة وضباط وجنود القوات المسلحة بحلول ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

وتابع: حفظ الله مصر قيادةً وشعباً وحفظ جيشنا خير أجناد الأرض.

ومنذ ساعات أعلن حمو بيكا التعاقد مع قناة خاصة بشركة إنتاجه الجديدة، والتي تعرض جميع أعمال شركة الإنتاج.

وكتب حمو عبر حسابه على فيس بوك "تم بحمد الله التعاقد على قناة شركة Vip مع cube muzic إن شاء الله اللي جاي خير".

يأتي هذا عقب الخلاف بين حمو بيكا والفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، حيث تعاقد حمو مع السبكي ثم روتانا ليجد هجوما كبيرا من نقابة الموسيقيين على هذا التعامل الفني ليتم فسخ التعاقد بينهم ويضطر أن ينشئ شركة إنتاج لنفسه ويضم فيها عددا من مطربي المهرجانات أصدقائه.

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدشين شركة إنتاجه الجديدة والتي تحمل اسم "شركة VIP للإنتاج الفني".

ونشر مغني المهرجانات حمو بيكا بوستر باكورة إنتاج شركته الجديدة، والتي أعلن عنها منذ أيام قليلة.

وأعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدشين شركة إنتاجه الجديدة تحمل اسم "شركة VIP للانتاج الفني"، ونشر عددًا من الصور داخل شركته الخاصة، والتي تحمل صورًا له وبورتريهات ومجموعة من الدروع التي حصل عليها من "يوتيوب".

وأثيرت مؤخرا أيام أزمة جديدة كان أطرافها نقابة المهن الموسيقية ومُطربي المهرجانات، وذلك بعدما تردد أن مجلس النقابة سيُبدي رفضه التام لقيد أي مطرب لا يُجيد القراءة والكتابة، في حين أن غالبية مُطربي المهرجانات يفتقدون لهذا الأمر، لا سيما أن أكثرهم أنهوا مسيرتهم التعليمية في وقتٍ مبكر.