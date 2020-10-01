"عليت في ناس" حمو بيكا ينتهي من تسجيل دويتو مع محمد صيام (صور)

يستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا، والفنان محمد صيام، لطرح مهرجان جديد كديو غنائي بينهما ويحمل عنوان "عليت في ناس"، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويشهد مهرجان "عليت في ناس" عودة المطرب محمد صيام، للساحة الغنائية عقب فترة غياب طويلة.

جدير بالذكر أن مهرجان "عليت في ناس" من كلمات إسلام كابونجا، توزيع فيجو الدخلاوي، ومدير إنتاج حسين أمين، وإنتاج "غاليديا" للإنتاج الفني.

ويقول مقطع من المهرجان: "مليان جروح أنا نفسي أروح على دنيا مابتأذيش.. دايما بشوف غدر وخداع علشان فلوس معييش.. أصحابي مين ماليش صحاب دي صحبة مابتوفيش لو شافوني معايا قرشين بيبقوا جنبي جيش.. عيشت طيب شوفت قسوة عمري يوم ما قابلتها جيبت أخري ونفسي أسافر من حياتي كلها.. والبشر مالهمش قيمة ولا مش محتاجلها لو في يوم ناس جت عليا انسوا أني أرجعلها".

وكان حمو بيكا احتفل بزفافه بمحافظة الإسكندرية، قبل أسابيع، بحضور عدد من أصدقائه المقربين.